Opdateret finanskalender 2025

|Selskabsmeddelelse nr. 29
I forlængelse af Nykredit Realkredits overtagelse af Spar Nord (selskabsmeddelelse nr. 15/2025) er det besluttet at lade Spar Nord følge samme rapporteringskalender som Nykredit Realkredits øvrige datterselskaber.
På den baggrund forventer Spar Nord Bank ikke længere at offentliggøre regnskab for 1.-3. kvartal 2025 den 6. november 2025.
Finanskalender for 2026 er offentliggjort i særskilt selskabsmeddelelse nr. 28/2025.
Venlig hilsen
Rune Brandt Børglum
Økonomidirektør
