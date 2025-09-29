Opdateret finanskalender 2025

Selskabsmeddelelse nr. 29

I forlængelse af Nykredit Realkredits overtagelse af Spar Nord (selskabsmeddelelse nr. 15/2025) er det besluttet at lade Spar Nord følge samme rapporteringskalender som Nykredit Realkredits øvrige datterselskaber.

På den baggrund forventer Spar Nord Bank ikke længere at offentliggøre regnskab for 1.-3. kvartal 2025 den 6. november 2025.

Finanskalender for 2026 er offentliggjort i særskilt selskabsmeddelelse nr. 28/2025.

Venlig hilsen

Rune Brandt Børglum

Økonomidirektør

Vedhæftet fil