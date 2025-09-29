Ålandsbanken Abp

Ålandsbanken Abp offentliggör resultatet av processen för samtyckesförfrågan för sina Tier 2-obligationer på 150 000 000 SEK som förfaller i december 2041 och Tier 2-obligationer på 200 000 000 SEK som förfaller i mars 2043

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, STORBRITANNIEN, HONGKONG, JAPAN ELLER SINGAPORE ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKET SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGRA ANDRA ÅTGÄRDER ELLER TILL PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I DESSA OMRÅDEN. DETTA MEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ATT SÄLJA ELLER FÖRVÄRVA DE VÄRDEPAPPER SOM BESKRIVS HÄR.

Termer som används här med versaler ska ha den betydelse som tillskrivs dem i meddelandena om Skriftliga Processer daterade den 18 september 2025 (”Meddelandena om Skriftliga Processer”).

Ålandsbanken Abp (”Ålandsbanken”) har den 18 september 2025 offentliggjort en samtyckesförfrågan avseende sina utestående rörliga räntebärande Tier 2-obligationer på upp till 200 000 000 SEK med förfallodag den 2 mars 2043 (ISIN: SE0013360930) (”2043-Obligationerna”) som emitterats inom ramen för Ålandsbankens program för medelfristiga obligationer, säkerställda obligationer, Tier 2-obligationer och AT1-obligationer på 2 000 000 000 euro, samt för sina gröna rörliga räntebärande Tier 2-obligationer på 150 000 000 SEK med förfallodag den 16 december 2041 (ISIN: SE0016274294) (”2041-Obligationerna”), och tillsammans med 2043-Obligationerna (”Obligationerna”) som emitterats inom ramen för Ålandsbankens program för medelfristiga obligationer, säkerställda obligationer, Tier 2-obligationer och AT1-obligationer på 3 000 000 000 euro. Ålandsbanken inledde samtyckesförfrågan och initierade två Skriftliga Processer för Obligationsinnehavarna den 18 september 2025 för att ändra villkoren för Obligationerna (”Förslaget”).

Ålandsbanken meddelar idag att Förslaget om att ändra villkoren för Obligationerna genom att helt avskaffa nedskrivningsmekanismerna har godkänts av den erforderliga majoriteten av innehavarna av 2041-Obligationerna och 2043-Obligationerna som deltagit i respektive Skriftliga Process. 100 procent av rösterna från innehavarna av 2043-Obligationerna och 100 procent av rösterna från innehavarna av 2041-Obligationerna var för Förslaget.

I enlighet med Meddelandena om Skriftliga Processer ska Ålandsbanken betala Obligationsinnehavarna som har röstat före den Tidiga Tidsfristen ett samtyckesarvode (”Samtyckesarvode”) på 0,10 procent för det sammanlagda nominella beloppet av de Obligationer som varje Obligationsinnehavare har röstat för. Utbetalningen av Samtyckesarvodet ska ske senast den 7 oktober 2025.

Förslaget ska anses vara godkänt den 29 september 2025 i enlighet med avsnitt 3.2 i Meddelandena om Skriftliga Processer.

Nordea Bank Abp har agerat som förfrågningsagent och beräkningsagent i samband med de Skriftliga Processerna. Nordic Trustee & Agency AB (publ) har fungerat som granskare av resultatet av de Skriftliga Processerna.

Vid frågor gällande de Skriftliga Processerna, vänligen kontakta:

Förfrågnings- och beräkningsagent, Nordea Bank Abp, e-post: nordealiabilitymanagement@nordea.com,

För kännedom: Nordea Liability Management, tel. +45 6161 2996.

ÅLANDSBANKEN ABP

Ulf Bäckström

Head of Treasury

e-post: ulf.backstrom@alandsbanken.fi

tel. +358 20 429 3684

Viktigt meddelande

Vad gäller samtyckesfrågeförfarandet måste detta offentliggörande läsas tillsammans med Meddelandena om Skriftliga Processer. Om någon Obligationsinnehavare har någon tvekan angående innehållet i detta börsmeddelande, informationen i Meddelandena om Skriftliga Processer eller vilka åtgärder han eller hon bör vidta, bör Obligationsinnehavaren omedelbart söka sin egen finansiella och juridiska rådgivning, inklusive avseende eventuella skattekonsekvenser, från sin mäklare, förvaltare, advokat, revisor eller annan oberoende finansiell, skattemässig eller juridisk rådgivare.

I ett flertal jurisdiktioner, särskilt i USA, Australien, Kanada, Storbritannien, Hongkong, Japan och Singapore, kan distributionen av detta offentliggörande eller Meddelandena om Skriftliga Processer vara föremål för lagstadgade begränsningar (såsom registrering av relevanta erbjudandehandlingar, inträde, kvalifikation och andra regleringar). Personer som kommer i besittning av detta offentliggörande eller Meddelandena om Skriftliga Processer är skyldiga att informera sig om och iaktta sådana begränsningar. I synnerhet har inga av de värdepapper som avses i detta offentliggörande, inklusive Obligationerna, eller Meddelandena om Skriftliga Processer registrerats eller kommer inte heller att registreras enligt United States Securities Act of 1933, i dess ändrade lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA, och inga värdepapper får erbjudas eller säljas (och ingen samtyckesförfrågan framställs) i USA, utom i enlighet med ett undantag från registrering enligt Securities Act.

Samtyckesförfrågan lämnas endast utanför USA. Varken detta offentliggörande eller Meddelandena om Skriftliga Processer utgör ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning att lämna köpbud avseende några värdepapper och ska inte utgöra ett erbjudande, en uppmaning eller en försäljning i USA eller någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande, en sådan uppmaning eller en sådan försäljning skulle vara olaglig. Detta offentliggörande eller Meddelandena om Skriftliga Processer får inte offentliggöras eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller skickas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA eller någon jurisdiktion där distributionen av detta material skulle bryta mot tillämplig lag eller förordning eller kräva registrering eller licensiering inom sådan jurisdiktion. Underlåtenhet att följa ovanstående begränsning kan resultera i ett brott mot Securities Act eller andra tillämpliga värdepapperslagar.

Informationen häri kan innehålla framtidsinriktade uttalanden. Alla uttalanden förutom uttalanden om historiska fakta som inkluderats häri är framtidsinriktade uttalanden. Framtidsinriktade uttalanden utgör Ålandsbankens nuvarande förväntningar och prognoser beträffande sin finansiella situation, verksamhetsresultat, planer, mål, framtida prestationer och affärsverksamhet. Dessa uttalanden kan utan begränsning inkludera eventuella uttalanden som föregås av, följs av eller innefattar ord som "förväntar sig", "siktar mot", "avser", "kan komma att", "planerar", "skulle", "skulle kunna" och andra ord och termer av liknande innebörd eller negationen därav. Sådana framtidsinriktade uttalanden innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra viktiga faktorer utom Ålandsbankens kontroll som skulle kunna förorsaka att Ålandsbankens verkliga resultat eller prestationer blir väsentligt annorlunda än det förväntade resultatet eller prestationerna som uttrycks eller antyds i sådana framtidsinriktade uttalanden. Sådana framtidsinriktade uttalanden baseras på ett flertal antaganden angående Ålandsbankens nuvarande och framtida affärsstrategier och miljön i vilken den kommer verka i framtiden.

