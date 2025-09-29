Noromega ตอกย้ำความแข็งแกร่งบนเวทีโลกด้วยการเข้าร่วมงาน Vitafoods ติดต่อกัน 4 ครั้ง

กรุงเทพฯ, Sept. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2025 แบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชั้นนำจากนอร์เวย์ Noromega ได้เข้าร่วมงาน Vitafoods ซึ่งเป็นงานนวัตกรรมโภชนเภสัชระดับนานาชาติ ติดต่อกันถึง 4 ครั้ง โดยได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ในเวทีระดับนานาชาติที่สวิตเซอร์แลนด์ สเปน และประเทศไทย เสริมสร้างสถานะในตลาดโลกและการเติบโตเชิงกลยุทธ์อย่างมั่นคง
การเดินทางสู่ตลาดโลกของ Noromega มีทิศทางที่ชัดเจนและมุ่งมั่น แบรนด์ได้เปิดตัวครั้งแรกที่ Vitafoods Europe ณ กรุงเจนีวา เดือนพฤษภาคม 2024 ตามมาด้วยการบุกตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแข็งแกร่งในงาน Vitafoods Asia 2024 ที่ประเทศไทย เดือนพฤษภาคม 2025 Noromega ได้ขยายการเข้าถึงตลาดยุโรปต่อที่ Vitafoods Europe ในประเทศสเปน และในเดือนกันยายน 2025 ได้กลับมาร่วมงาน Vitafoods Asia 2025 อีกครั้ง โดยได้รับเชิญจากหอการค้าไทย–นอร์เวย์ (TNCC)
ในฐานะผู้แนะนำโดย TNCC Noromega โดดเด่นที่ Vitafoods Asia 2025 ในประเทศไทยด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ครบทุกกลุ่ม โดยมี H.E. Astrid Emilie Helle เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย และ คุณ Axel Blom ประธาน TNCC เข้าร่วมบูธพร้อมกับ CEO Derek เพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมในพิธีเปิดตัว Noromega Global Market Strategy แสดงถึงการรับรองและสนับสนุนอย่างชัดเจนจากหน่วยงานทางการของนอร์เวย์ต่อการขยายกลยุทธ์ระดับโลกของแบรนด์
บูธของ Noromega ยังได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้แทนระดับทางการ รวมถึง ดร.ชุติมา เอื้อมโชติชวลี ประธานหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (PMUC) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ที่ได้ชื่นชมความเชี่ยวชาญและอิทธิพลทางวิชาชีพของแบรนด์ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นอกจากนี้ Miss WELLNESS ยังได้ร่วมกิจกรรมกับแบรนด์ภายในงาน ช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงและอิทธิพลของ Noromega ในกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ
นอกจากนี้ยังมีการหารือเชิงลึกกับผู้จัดจำหน่ายนานาชาติหลายรายระหว่างงานนิทรรศการ ซึ่งส่งผลให้เกิดความร่วมมือในเบื้องต้นหลายข้อตกลง และวางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง
ในด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Noromega ได้รับการยอมรับในระดับสากลในเรื่อง วัตถุดิบบริสุทธิ์ และ สูตรที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยผลิตภัณฑ์เด่น Superior-A Astaxanthin ได้รับการคัดเลือกเป็น รอบชิงชนะเลิศในงาน NutraIngredients-Asia Awards 2025 ตอกย้ำความเป็นผู้นำของแบรนด์ในด้านนวัตกรรมวัตถุดิบและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
ด้วยการเข้าร่วมงาน Vitafoods ติดต่อกันถึง 4 ครั้ง Noromega ไม่เพียงแค่ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ครบถ้วน แต่ยังสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับผู้จัดจำหน่ายทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ขยายการเข้าถึงตลาดโลกอย่างมั่นคง
ก้าวต่อไป Noromega จะยังคงยึดมั่นในความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่บริสุทธิ์และดีต่อสุขภาพ พร้อมทั้งเผยแพร่แนวคิดการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพแบบนอร์ดิกสู่ผู้คนทั่วโลก
บริษัท: Vitalis Pharma AS
ชื่อผู้ติดต่อ: Vegard
อีเมล: info@nor-omega.no
เว็บไซต์: www.nor-omega.no
โทรศัพท์: +47 96872379
เมือง: ออสโล ประเทศนอร์เวย์
