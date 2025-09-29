Esker reconnue dans le Digital World Class® Matrix par The Hackett Group® pour sa solution de gestion des encaissements

Esker s'illustre parmi les acteurs les mieux évalués sur dix critères de performance, confirmant ainsi son leadership dans l’automatisation des encaissements clients assistée par l’IA.

Lyon, le 29 septembre 2025 — Esker, pionnière des solutions d’Agentic AI dédiées à l’Office of the CFO, se distingue dans le Digital World Class® Matrix par The Hackett Group® pour sa solution de gestion des encaissements. Classée Top Performer dans dix catégories, elle affirme sa position de référence sur le marché.



The Cash Application Software Digital World Class® Matrix met en avant les 15 principaux éditeurs de logiciels leaders et leur impact sur les processus Customer-to-Cash. Il s’agit d’une évaluation multi-critères réalisée par The Hackett Group®, à partir des informations fournies par les fournisseurs et des données clients.



La gestion des encaissements clients (cash application) est un processus stratégique pour les équipes finance, impactant directement la trésorerie, les relations clients et la santé financière globale de l’entreprise. L’automatisation assistée par l’IA agentique optimise le processus en accélérant les entrées de trésorerie, en réduisant les erreurs et en améliorant l’efficacité de l'ensemble du process AR.



Selon l’étude Finance Key Issues 20251 menée par The Hackett Group®, l’optimisation de la trésorerie s’impose désormais comme la priorité des DAF. L’automatisation des encaissements permet de réaffecter jusqu’à 63 % des effectifs, de réduire les coûts de traitement de 43 % et de libérer le cash non alloué pour soutenir l’activité.



La solution Esker Cash Application permet d’éliminer les tâches répétitives et sujettes aux erreurs lors du processus d'allocation des encaissements clients. Elle réconcilie tous les types de paiements entrants avec les factures ouvertes, grâce à la gestion des avis des paiements pilotée par l'IA et leur rapprochement automatique avec les factures ou crédits en cours. Le lettrage est accéléré, les flux de trésorerie optimisés et la visibilité sur les créances renforcée.

« L'IA Esker Synergy extrait et fait correspondre les données, même à partir d’avis issus de paiements de formats complexes. Cette solution permet de réduire le temps de traitement de plusieurs heures à quelques minutes; offrant ainsi une visibilité en temps réel sur les encaissements. L’interface est intuitive et simple d'utilisation, permettant aux Cash Application Analysts de comprendre immédiatement ce qui est attendu d'eux et de se concentrer sur la gestion des exceptions. »

Bryan DeGraw, Associate Principal and Senior Research Director for Finance Market Intelligence pour The Hackett Group®

Cette reconnaissance dans le Digital World Class® Matrix souligne l’engagement d’Esker à innover dans le cycle Invoice-to-Cash et à faire progresser l’automatisation assistée par l’IA au service de la performance opérationnelle. Esker a obtenu dix distinctions (“badges”) Top Performer sur des critères clés à prendre en compte lors du choix d’une solution de gestion des encaissements.

Capacité d’intégration multi-ERP

Automatisation avec l’IA agentique

Évolutivité et support technique mondial

Flexibilité dans la saisie des avis de paiement

Visibilité en temps réel sur la trésorerie

Interface personnalisable et expérience centrée sur l’utilisateur

« Nous innovons pour créer un impact concret. Cette reconnaissance de The Hackett Group® témoigne de notre engagement à accompagner les directions financières dans l’optimisation de leur trésorerie, la simplification de leurs opérations et la concentration sur des activités à forte valeur ajoutée. »

Maud Berger, Cheffe de Produit, Accounts Receivable chez Esker.

Pour Eagle Foods, les bénéfices de la solution Esker Cash Application sont évidents : l’entreprise a réduit de moitié le temps de traitement des avis de paiement, diminué les déductions ouvertes de 80 % et réduit le temps de comptabilisation des paiements de 60 %.



Pour obtenir un exemplaire gratuit du Digital World Class® Matrix de The Hackett Group® pour les solutions de gestion des encaissements cliquez ici.

A propos d’Esker

Pionnière de l’Agentic AI au service de l’Office of the CFO*, Esker combine des agents d’IA et l’orchestration des processus pour l’optimisation de la trésorerie, la maîtrise des flux et le pilotage des risques. Sa suite Agentic AI automatise l’ensemble des processus des cycles Source-to-Pay (achats et fournisseurs) et Order-to-Cash (commandes et clients), au bénéfice du contrôle, de la visibilité et de l’agilité, tout en consolidant les relations avec les clients, les fournisseurs et les collaborateurs.

Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Asie-Pacifique, et met à profit plus de 40 ans d’expertise. En 2024, l’entreprise a réalisé 205,3 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont plus des deux tiers à l’international. En savoir plus : www.esker.fr. Suivez-nous sur LinkedIn et sur esker.fr/blog.

*Direction Financière étendue





