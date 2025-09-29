Nova Klúbburinn hf.: Framkvæmd endurkaupaáætlunar í viku 39

Í 39. viku 2025 keypti Nova Klúbburinn hf. 3.000.000 eigin hluti að kaupverði 14.718.000 kr. í samræmi við eftirfarandi:

DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverð (gengi)Kaupverð (kr.)
22.9.202510:24600.0004,922.952.000
23.9.202509:57600.0004,902.940.000
24.9.202509:43600.0004,902.940.000
25.9.202512:51600.0004,912.946.000
26.9.202513:20600.0004,902.940.000
Samtals3.000.000 14.718.000 

Viðskiptin eru í samræmi við endurkaupaáætlun Nova Klúbbsins sem tilkynnt var um í Kauphöll Íslands hf. þann 12. maí 2025. Endurkaup munu samkvæmt áætluninni nema að hámarki 550 milljónum kr. að kaupverði og mun áætlunin vera í gildi þar til því hámarki er náð, þó aldrei lengur en fram að aðalfundi félagins 2026.

Nova Klúbburinn átti 50.400.000 eigin hluti fyrir viðskiptin og á því að þeim loknum 53.400.000 hluti, eða um 1,5% af útgefnum hlutum í félaginu, og nemur heildarkaupverð þeirra 250.313.000 kr.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar verður í samræmi við lög um hlutafélög, nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014, um markaðssvik, sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum, nr. 60/2021, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 2016/1052/EB, sem hefur að geyma tæknilega skilmála varðandi endurkaupaáætlanir.

Nánari upplýsingar veitir Þórhallur Jóhannsson, fjármálastjóri Nova Klúbbsins, á fjarfestatengsl@nova.is


