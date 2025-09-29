Kering - Publication Nombre d'actions et droits de vote (Septembre 2025)

Kering - Publication Nombre d'actions et droits de vote - 15.09.2025

Kering

Société anonyme au capital de 493 683 112 €

Siège social : 40, rue de Sèvres – 75007 PARIS

552 075 020 RCS PARIS

Le 29 septembre 2025

Publication mensuelle du nombre d’actions composant le capital et du nombre total de droits de vote

(articles L. 233-8 du code de commerce et 223-16 du règlement général de l’AMF)

Date d’arrêté des

informations Nombre total d’actions

composant le capital Nombre total de droits de vote théoriques 1 exerçables 2



15/09/2025







123 420 778



176 687 720 175 868 635

1 Conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’AMF, le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions temporairement privées de droits de vote (actions autodétenues).

2 Déduction faite des actions privées du droit de vote.

