VGP Kondigt Duurzaamheidsprestaties aan met de Hoogste Industrial New Construction BREEAM-Score Ooit Wereldwijd

29 september 2025 – Antwerpen: VGP, een pan-Europese ontwikkelaar, beheerder en eigenaar van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed en leverancier van oplossingen voor hernieuwbare energie, kondigt een reeks mijlpalen op het gebied van duurzaamheid aan, waaronder een wereldwijd recordscore voor BREEAM en meerdere certificaten voor hun hele portfolio. Deze prestaties onderstrepen de ambitie van VGP om de industriële toekomst van Europa te ondersteunen door hoogwaardige milieunormen te hanteren en verantwoorde ontwikkeling te bieden die voldoet aan de eisen van de moderne industrie. Het bedrijf streeft naar het creëren van flexibele, op maat gemaakte en toekomstbestendige omgevingen waar bedrijven kunnen groeien en die voordelen bieden aan lokale gemeenschappen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de interne technische competentie van het bedrijf, met meer dan 60% internationale ingenieurs onder VGP’s medewerkers.

Hoogste BREEAM International New Construction-score wereldwijd voor VGP Park Arad, Roemenië

Gebouw B in VGP Park Arad, Roemenië, heeft het BREEAM Outstanding-certificaat gekregen met een score van 96,3%. Dit is de hoogste BREEAM International New Construction-score die ooit aan een industrieel gebouw is toegekend. Het ontwikkelingsteam heeft onder andere een uitgebreide energiestrategie geïmplementeerd om energieverliezen tot een minimum te beperken. Dit werd bereikt door het ontwerp, de bouw en het testen van een zeer energiezuinige en luchtdichte structuur van het gebouw. Er werd een zonne-energiesysteem geïnstalleerd om volledig te voorzien in de operationele energiebehoeften van het gebouw, evenals een deel van de energie die nodig is voor apparaten en productieapparatuur. Verder zijn er ook slimme gebouwtechnologieën geïmplementeerd om de impact op het milieu te monitoren en te verminderen.

Gebouw B omvat 21.000 m² aan hoogwaardige productieruimte, moderne kantoren en werknemersgerichte voorzieningen, ontwikkeld voor VAT Group, een wereldleider op het gebied van technologie voor vacuümkleppen. Het welzijn en comfort van de gebruikers stond centraal tijdens het hele project: de thermische en akoestische omstandigheden werden grondig geanalyseerd en geoptimaliseerd. Inclusief ontwerp en toegankelijkheid waren belangrijke prioriteiten en VGP zorgde ook voor de basis voor een volledig uitgeruste fitnessruimte, een kantine en aangelegde groene recreatiegebieden.

“Het behalen van zo'n uitzonderlijke BREEAM-score was alleen mogelijk dankzij de nauwe samenwerking met het team van VGP, die al in een vroeg stadium van het conceptontwerp begon. Tijdens het hele proces werd elke BREEAM-eis zorgvuldig geïmplementeerd en gecontroleerd, met opmerkelijke aandacht voor detail. Dit weerspiegelt niet alleen de technische conformiteit, maar ook het oprechte streven van VGP naar duurzaamheid en kwaliteit. Dit project is een duidelijk voorbeeld van hoe vroegtijdige afstemming, consistente opvolging en gedeelde ambitie kunnen leiden tot uitstekende prestaties”, zegt Youcef Maharzi, Key Account Manager - BRE Group Limited, United Kingdom.

Eerste BREEAM Outstanding-gebouw in Italië

Een andere mijlpaal is dat VGP Park Legnano, met 22.000 m² verhuurbare oppervlakte in de buurt van Milaan, het BREEAM Outstanding-certificaat heeft ontvangen. Het is daarmee het eerste gebouw in Italië, in alle gebruikscategorieën, dat deze beoordeling heeft gekregen. Belangrijke duurzaamheidskenmerken zijn onder meer een 1 MWp-zonne-energiesysteem voor de opwekking van hernieuwbare energie ter plaatse, een groene gevel en 8.000 m² aangelegde groene zones, energiezuinige verlichting en HVAC-systemen, en daarnaast flexibele kantoorindelingen die zijn ontworpen met het oog op aanpasbaarheid. Bovendien is het park ontwikkeld op een geregenereerd stedelijk terrein, de voormalige historische Cantoni-katoenfabriek, waardoor duurzaam landgebruik wordt bevorderd.

De helft van de opleveringen in 2025 is gecertificeerd met BREEAM Outstanding

VGP blijft de duurzaamheidsinspanningen in de hele portefeuille opschalen. Het bedrijf streeft naar BREEAM Excellent als minimumniveau voor de bouwnormen, en 50% van alle gebouwen die in de eerste helft van 2025 zijn opgeleverd, zijn gecertificeerd met BREEAM Outstanding. Dit toont aan dat het bedrijf zich strategisch richt op milieuprestaties, energie-efficiëntie en duurzame bouwnormen.

VGP blijft zich inzetten voor de uitbreiding van de portefeuille met milieuvriendelijke ontwikkelingen, in overeenstemming met de Europese en globale klimaatdoelstellingen en het leveren van waarde voor gemeenschappen, klanten en investeerders. VGP’s prestaties op het gebied van duurzaamheid sluiten aan bij hun visie om de herindustrialisering van Europa te ondersteunen, waarbij hoogwaardige duurzame bouwpraktijken, technische precisie en strenge milieunormen worden gecombineerd met geïntegreerde hernieuwbare energiesystemen op toplocaties.

VGP is een pan-Europese eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van logistiek en semi-industrieel vastgoed van hoge kwaliteit en een leverancier van duurzame energieoplossingen. VGP heeft een volledig geïntegreerd bedrijfsmodel met uitgebreide expertise en jarenlange ervaring in de hele waardeketen. Opgericht in 1998 als een Belgische vastgoedontwikkelaar in familiebezit in Tsjechië is VGP met een personeelsbestand van ongeveer 412 voltijdse werknemers in 18 Europese landen, rechtstreeks en via verschillende 50:50 joint ventures. Per juni 2025 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP. inclusief de joint ventures aan 100%. € 8,3 miljard en had het bedrijf een Netto Vermogenswaarde (EPRA NTA) van € 2,6 miljard. VGP is genoteerd aan Euronext Brussel. (ISIN: BE0003878957).

