Kommentaar Läti meediaportaalis ilmunud infole

AS Ekspress Grupp selgitab seoses täna Läti portaalis nra.lv ilmunud artikliga, et grupi Läti tütarettevõttel AS Delfi oli tõepoolest plaanis aktsiakapitali vähendada, kuid see otsus tühistati 19. septembril 2025. Tegemist oli tavapärase kontserni finantsstruktuuri planeerimisega, mis on seotud SIA Altero osaluse müügiga. Kapitali vähendamine tühistati ja kapitali vähendamist ei toimu, sest kontsern otsustas kasutada alternatiivset finantslahendust. Otsused ei oma mõju ettevõtte igapäevategevusele või finantsseisule.

Kapitali vähendamise plaanil puudub seos ärilise vaidlusega SIA Ekis & Co-Positioning and Consultingiga. Antud ettevõte on sõlminud Delfiga lepingu reklaamimüügi korraldamiseks uudisteportaalis LA.lv. Delfil on põhjendatud kahtlusi reklaami müügi eest esitatud arvete sisu suhtes ning on palunud arvutusmeetodeid kontrollida. Tegemist on ärivaidlusega, mis lahendatakse läbirääkimiste teel või õiguslikke kanaleid pidi. See vaidlus ei oma olulist mõju AS Delfi ega AS Ekspress Grupi finantsseisundile või tegevusele.

AS Delfi on oluline osa Balti suurimast meediakontsernist. Ettevõtte käive oli 2024. aastal 5,5 miljonit eurot ja kasum 594 281 eurot. Ettevõte täidab kõiki oma lepingulisi kohustusi, sealhulgas riiklikult rahastatud meediaprojekte.

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub digitaalsete väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Lisaks korraldavad grupi ettevõtted konverentse, koolitusi ja üritusi peamiselt Eestis ja Leedus, aga ka Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd umbes tuhandele inimesele.