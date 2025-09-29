Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen



29. september 2025

FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER

Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. oktober 2025

Med virkning fra den 1. oktober 2025 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S.

Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse

De nye kuponrenter er gældende fra den 1. oktober 2025 til den 31. december 2025:

Obligationer uden renteloft

DK0009538738, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,7260% p.a.

DK0009542920, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,5460% p.a.

DK0009544116, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,5860% p.a.

DK0009544389, (32G), udløb 2026, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,7560% p.a.

DK0009545279, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,2760% p.a.

DK0009545865, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,5760% p.a.

DK0009547135, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,4960% p.a.

DK0009547994, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,5560% p.a.

DK0009548612, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,4760% p.a.

DK0009550196, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,5160% p.a.

DK0009551160, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,2960% p.a.

Spørgsmål kan rettes til Investor Relations på investor_relations@nykredit.dk eller pressekonsulent Peter Klaaborg, telefon 44 55 14 94.

