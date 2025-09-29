Azimut débute les forages sur une zone aurifère à haute teneur sur Wabamisk, région de la Baie James, Québec

Programme de forage initial lancé sur la Zone Rosa

Longue anomalie PP en chargeabilité, corrélée au trend aurifère à haute teneur en surface

LONGUEUIL, Québec, 29 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV: AZM) (OTCQX: AZMTF) annonce qu’un programme initial de 1500 m en forages carottés a débuté sur la Zone Rosa, découverte cet été en prospection. Des forages additionnels sont planifiés et seront réalisés, contingents à des résultats positifs. La Zone Rosa est située sur la Propriété Wabamisk (la « Propriété »), détenue à 100%, dans la région Eeyou Istchee Baie James (« Baie James ») au Québec, Canada (voir communiqué de presse du 28 août 2025 i ).

Les résultats des travaux systématiques de suivi, entrepris suite à la découverte de surface, ont permis de préparer ce programme de forage. Les travaux incluent un levé de polarisation provoquée (« PP ») totalisant 11 km de lignes qui conduit à délimiter une anomalie en chargeabilité continue, s’étendant sur au moins 1,4 km selon une direction est-ouest. Cette anomalie est fortement corrélée à des échantillons choisis de roche à haute teneur en or, prélevés en affleurements sur 300 m de long. Le levé identifie également une anomalie subparallèle en chargeabilité, localisée à environ 50 à 200 m vers le nord (voir figures 1 à 5, photos 1 à 4).

Les données PP et les résultats de prospection définissent, ensemble, un corridor hautement prospectif de 1,4 km de long par 200 m de large qui sera testé avec ce programme de forage initial.

Zone Rosa – Description préliminaire

Minéralisation et altérations Système de veines de quartz cisaillées avec des sulfures disséminés (pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite) en faible quantité, généralement moins de 2%, présents dans les veines et les roches encaissantes altérées, avec localement des textures bréchiques. Or visible, notamment avec de l'or grossier, associé à des veines de quartz, observé à plus de 10 emplacements au sein d’un secteur à haute teneur en or identifié sur 300 m de long. Plusieurs résultats en or à haute teneur : 36 échantillons choisis et échantillons en rainures avec des teneurs supérieures à 1,0 g/t Au , dont 15 échantillons supérieurs à 5,0 g/t Au ( jusqu'à 42,0 g/t Au ) (voir figure 5). Les échantillons choisis sont sélectifs par nature ; il est improbable qu’ils représentent des teneurs moyennes, et ils pourraient ne pas être représentatifs des minéralisations sous-jacentes. Altération caractérisée par de la tourmaline et chlorite, principalement en bordure des veines de quartz.





Géométrie



Affleurements minéralisés sur 700 m selon une direction est-ouest, supportés par les données de terrain et magnétiques, avec des résultats aurifères à haute teneur sur 300 m de long; la zone est ouverte dans toutes les directions. Les résultats du levé PP suggèrent maintenant une extension minimale de 1,4 km. Le cisaillement associé aux veines indique une épaisseur minimale de 5 à 10 m; la largeur du cisaillement n’est pas encore entièrement définie. Fort pendage vers le sud. Définition préliminaire d'un second trend aurifère subparallèle de 300 m de long, situé à environ 120 m au sud de Rosa, qui n’a pu être caractérisé avec le levé PP du fait de sa localisation près d’une ligne de rivage.





Contexte géologique



Ceinture de roches vertes archéennes de la sous-province volcano-plutonique de La Grande, proche de la limite tectono-métamorphique avec la sous-province métasédimentaire d'Opinaca. Système de veines de quartz cisaillées (veines de cisaillement et veines d'extension) encaissées dans des tufs volcaniques felsiques.





Programme préparatoire aux forages

Prospection systématique en surface avec collecte de 217 échantillons de roche (198 échantillons choisis et 19 échantillons en rainures sciées pour un total de 18,5 m). Tous les résultats d’analyses ont maintenant été reçus et les résultats significatifs sont présentés à la figure 5.

Levés de géochimie de sols avec collecte de 253 échantillons (horizon B).

Retraitement d’un levé magnétique héliporté de très haute résolution couvrant la zone.

Géophysique au sol comprenant un levé PP de 11 km de lignes, réalisé par Géophysique TMC de Val-d’Or (Québec), selon un maillage dipôle-dipôle avec prises de mesures tous les 25 mètres (n = 1 à 8).

Décapage mécanique de plusieurs affleurements minéralisés (en cours).



A propos de la Propriété Wabamisk

Wabamisk est détenu à 100% par Azimut et comprend 673 claims couvrant 356 km². La Propriété comprend maintenant les 118 claims (62,5 km2) de l'ancienne propriété Chromaska, qui a été intégrée au projet. La propriété adjacente Wabamisk Est (205 claims, 108,5 km2) a été optionnée à Rio Tinto pour son potentiel en lithium. Ensemble, les projets Wabamisk et Wabamisk Est offrent une position stratégique de 51 km de long couvrant l'une des ceintures les plus prospectives de la région de la Baie James.

Wabamisk est situé à 13 km à l'est de la propriété Clearwater (Fury Gold Mines), à 42 km au nord-est du gisement de lithium Whabouchi (Rio Tinto – Nemaska Lithium) et à 70 km au sud de la mine d'or Éléonore (Dhilmar). Des lignes électriques majeures traversent ou passent à proximité de l'extrémité est de la Propriété. La route du Nord passe à 37 km au sud du projet. La communauté la plus proche est Nemaska, une municipalité Crie située à 55 km au sud-ouest.

Contrat de forage, protocoles analytiques et gestion du projet

Nouchimi – Forages RJLL Inc. de Rouyn-Noranda, Québec, effectue les forages avec un diamètre de carotte NQ. Les échantillons de roche sont envoyés aux Laboratoires ALS à Val d’Or ou Montréal (Québec), où l’or est analysé par pyroanalyse avec absorption atomique et fini gravimétrique pour les teneurs supérieures à 3,0 g/t Au. Les échantillons sont aussi analysés pour une suite de 48 éléments par ICP. Azimut applique les procédures standard AQ/CQ conformes aux normes de l'industrie pour ses programmes de forage et de prospection. Des échantillons de référence certifiés, des blancs, et des doublons d’échantillons de forages sont insérés dans tous les envois pour analyse.

Le projet est placé sous la direction d’Alain Cayer (géologue), Directeur de Projets chez Azimut.

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, géologue, président et chef de la direction d’Azimut, a préparé ce communiqué de presse et a approuvé l'information scientifique et technique divulguée, y compris les résultats antérieurs présentés par Azimut dans les figures supportant ce communiqué. Il agit en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101 sur l’information concernant les projets miniers.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. Elle détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec, et contrôle des positions stratégiques pour le cuivre-or, le nickel et le lithium. Azimut avance en parallèle plusieurs projets à fort potentiel :

Wabamisk (100% Azimut) : Zone Fortin (antimoine-or) : les résultats en attente seront communiqués dès leur réception; Zone Rosa (or) : forages en cours.

(100% Azimut) : Zone Fortin (antimoine-or) : les résultats en attente seront communiqués dès leur réception; Zone Rosa (or) : forages en cours. Elmer (100% Azimut) : gîte d’or Patwon au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées ii ) ; étude d’orientation interne (scoping study) en cours; évaluation sur le terrain du bloc de claims K2.

(100% Azimut) : gîte d’or Patwon au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées ) ; étude d’orientation interne (scoping study) en cours; évaluation sur le terrain du bloc de claims K2. Wabamisk Est (option Rio Tinto) : Lithos Nord et Sud (lithium) ; évaluation de terrain exhaustive en cours avant les forages.

(option Rio Tinto) : Lithos Nord et Sud (lithium) ; évaluation de terrain exhaustive en cours avant les forages. Kukamas (option KGHM) : Zone Perseus (nickel-cuivre-EGP); forages en cours.

Azimut détient également une position importante dans un district lithinifère émergent avec la découverte de Galinée, un projet en coentreprise avec SOQUEM.

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse.

Azimut compte deux investisseurs stratégiques parmi ses actionnaires, Agnico Eagle Mines Limited et Centerra Gold Inc., qui détiennent respectivement environ 11% et 9,9% des actions émises et en circulation de la Société.

