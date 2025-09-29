FirstFarms er erklæret fri for mund- og klovesyge på farm i Slovakiet

De slovakiske myndigheder har den 29. september 2025 givet besked om, at FirstFarms’ farm i Plavecký Stvrtok, Slovakiet er erklæret fri for mund- og klovesyge. Der har i 3 uger gået 36 testdyr på farmen, som nu er testet negative, og det er muligt for FirstFarms at påbegynde mindre renoveringsarbejder samt færdiggøre det igangsatte mejeri.

FirstFarms forventer at de første dyr kommer tilbage på farmen i starten af december 2025, hvorefter malkning af dyrene i Plavecký Stvrtok vil finde sted. FirstFarms forventer desuden, at der ved udgangen af året malkes 1.800 dyr i Plavecký Stvrtok, og at selskabet har genetableret den fulde besætning i andet halvår 2026.

”Medarbejderne har kæmpet i lang tid for at nå dertil hvor vi er i dag, og vi kan se at de seneste måneders arbejde har båret frugt i forhold til at farmen nu er erklæret fri for smitte. Det er et kæmpe arbejde der er foretaget af alle medarbejdere i Slovakiet, som nu kan se fremad i forhold til nye dyr på farmen” – udtaler Co-CEO og COO Søren Bredvig.

