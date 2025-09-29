Un aéroport urbain et accessible : le MET déploie une offre de mobilité durable

LONGUEUIL, Québec, 29 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion d’une conférence prononcée à la 10e édition du Sommet de la rentrée de l’AQTr, le MET - Aéroport métropolitain de Montréal annonce aujourd’hui une série de mesures visant à renforcer l’accessibilité de l’aéroport et pour favoriser une mobilité durable et intégrée. En collaboration avec des partenaires clés, notamment le Réseau de transport de l’agglomération de Longueuil (RTL), BIXI et Greenplay, et grâce à une toute nouvelle plateforme d’intelligence artificielle, le MET déploiera des solutions de transport collectif, actif et partagé. Cette approche s’inscrit dans la vision à long terme du MET, soit d’être proactif et de planifier adéquatement l’accessibilité du MET en concertation avec les partenaires du transport et de tous les paliers de gouvernance.

Situé à seulement 15 kilomètres du centre-ville de Montréal et desservi par un réseau autoroutier et collectif accessible, le MET bénéficie d’un positionnement stratégique qui permettra à plus de deux millions de Québécois d’accéder plus facilement à un aéroport de proximité. En bonifiant son offre de mobilité, il valorisera cet avantage tout en visant une accessibilité accrue sans contribuer à la congestion routière.

Dans cette optique, le MET annonce des actions concrètes faisant partie de sa stratégie de mobilité afin de faciliter les déplacements des voyageurs, des employés de l’aéroport et de tous les partenaires de la nouvelle zone d’innovation en aérospatiale, notamment par :

Dans cette optique, le MET annonce des actions concrètes faisant partie de sa stratégie de mobilité afin de faciliter les déplacements des voyageurs, des employés de l'aéroport et de tous les partenaires de la nouvelle zone d'innovation en aérospatiale, notamment par :

- La mise en service du METbus, une navette reliant le Terminus Longueuil au débarcadère de l’aéroport par une version bonifiée de la ligne 428, qui sera opérée par le RTL, avec une fréquence aux 35 minutes en périodes de pointe. Le visuel de la navette, ainsi que l’affichage distinctif au Terminus Longueuil, ont été développé par l’agence de création montréalaise Gentilhomme Studio ; Covoiturage - Le lancement d’Allons MET, une plateforme technologique de covoiturage pour organiser en seulement quelques secondes des trajets vers l’aéroport pour les employés de la zone d’innovation, mais également disponible pour les voyageurs qui cherchent à offrir ou joindre un trajet en covoiturage ;

- Le lancement d’Allons MET, une plateforme technologique de covoiturage pour organiser en seulement quelques secondes des trajets vers l’aéroport pour les employés de la zone d’innovation, mais également disponible pour les voyageurs qui cherchent à offrir ou joindre un trajet en covoiturage ; BIXI - L’installation d’une station BIXI près du débarcadère de l’aéroport afin d’encourager les déplacements actifs dans une logique de mobilité durable, une offre attrayante pour les voyageurs de courts séjours ;

- L’installation d’une station BIXI près du débarcadère de l’aéroport afin d’encourager les déplacements actifs dans une logique de mobilité durable, une offre attrayante pour les voyageurs de courts séjours ; Plateforme d’IA - La conception d’une solution québécoise d’intelligence artificielle capable d’évaluer la circulation en temps réel et d’anticiper l’achalandage vers l’aéroport. Cet outil de concertation avec les acteurs du transport permettra au MET de simuler des scénarios et des solutions pour planifier une accessibilité simple et facile pour les décennies à venir.

Ces premières initiatives à la faveur d’une mobilité durable et fluide manifestent clairement l’approche proactive du MET pour assurer l’accessibilité sans pareil de son aéroport. Aujourd’hui, le succès des aéroports repose également sur la mobilité intégrée et connectée et cela ne doit pas être laissé au hasard, elle exige des efforts concertés et l’implication d’une multitude de solutions de transports et technologiques. Voilà la vision que nous déployons au MET.

« Avec cette nouvelle offre de mobilité, le MET affirme sa volonté de devenir bien plus qu’un simple point de départ, mais un véritable carrefour urbain, accessible et connecté. En misant sur l’innovation, la collaboration et la diversité des modes de transport, le MET se rapproche de sa communauté et redéfinit l’expérience aéroportuaire », a déclaré M. Simon-Pierre Diamond, vice-président, Affaires corporatives, Communications et Marketing du MET.

« Le RTL est fier de s’associer au MET pour favoriser l’utilisation du transport collectif vers le futur aéroport et faciliter les déplacements durables. Opérée par le RTL, la navette 428, reliant le terminus Longueuil au débarcadère de l’aéroport, a été pensée pour répondre autant aux besoins des voyageurs qu’à ceux des entreprises de la zone d’innovation et de leurs employés, tout en considérant les résidents du secteur », a affirmé Alain Dufort, directeur général du Réseau de transport de l’agglomération de Longueuil.

« Nous sommes fiers de mettre à profit notre expertise internationale en création d’expériences multimédias aéroportuaires pour un projet innovant comme celui de l’Aéroport métropolitain de Montréal. » a souligné M. Thibaut Duverneix, fondateur et directeur de création exécutif de Gentilhomme Studio.

« Nous sommes heureux et fiers de contribuer à enrichir l’offre de mobilité pour les employés et les passagers du MET. En tant que leader, le MET se distingue comme précurseur au Canada en intégrant le covoiturage à son offre. Avec la solution Allons MET, les conducteurs et passagers aux besoins complémentaires pourront désormais se rencontrer. » a déclaré M. Bertrand Gélinas, président et responsable technologique de GREENPLAY.

À PROPOS DU MET

MET - Aéroport métropolitain de Montréal est un organisme à but non lucratif créé en 2000 qui est propriétaire des infrastructures et des terrains. Le MET entend mettre en valeur et exploiter le plein potentiel de cet aéroport de première importance pour la région de Montréal et pour la zone d’innovation aérospatiale de Longueuil. Elle développe un nouveau modèle aéroportuaire qui priorise le transport aérien à échelle humaine, la transition écoresponsable, la concertation avec la communauté et l’intégration des pratiques d’avant-garde. Situé à seulement 15 kilomètres du centre-ville de Montréal, MET - Aéroport métropolitain de Montréal est stratégiquement situé pour les compagnies aériennes et l’aviation d’affaires. Son aérogare offrira aux voyageurs une rapidité, une esthétique et un niveau de confort sans précédent.

