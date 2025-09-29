Dantax A/S - Ledende medarbejderes transaktioner
Ændring i aktiebesiddelser hos Dantax A/S' indberetningspligtige i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug.
Der henvises til vedhæftede skema
Vedhæftet fil
| Source: Dantax A/S Dantax A/S
Dantax A/S - Ledende medarbejderes transaktioner
Ændring i aktiebesiddelser hos Dantax A/S' indberetningspligtige i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug.
Der henvises til vedhæftede skema
Vedhæftet fil
Finanskalender for Dantax A/S Dantax A/S forventer at udsende meddelelser i regnskabsåret 2025/26, samt afholde generalforsamling, påfølgende tidspunkter: - Kvartalsrapport 1. kvartal 2025/26 28/10...Read More
Dantax A/S Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling den 28/10-2025. Vedhæftet fil Dagsorden generalforsamling 28.10.25 ...Read More