Sogeclair: mise à disposition du rapport financier semestriel 2025

MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2025

Blagnac, France, le 29 septembre 2025, après séance de cotation.

SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce avoir déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) son rapport financier semestriel 2025 pour le semestre clos le 30 juin 2025.

Il peut également être consulté sur le site Internet de la société à l’adresse suivante :

https://sogeclair.com/fr/informations-reglementees/document-denregistrement-universel-rapports-semestriels

PROCHAIN COMMUNIQUE : chiffre d’affaires 3ème trimestre 2025, le 29 octobre 2025 après clôture de la Bourse

A propos de SOGECLAIR

Fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, Sogeclair apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth Paris – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Alexandre ROBARDEY, Président du Conseil d’Administration de SOGECLAIR / Philippe BREL, Directeur Général de SOGECLAIR / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 71 01

Contact presse : Louise-Marie Thabard / Communication SOGECLAIR / louise-marie.thabard@sogeclair.com / +336 75 95 12 20

