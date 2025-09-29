WENDEL : Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 26 septembre 2025

Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, entre les 22 et 26 septembre 2025 :

Nom de l'émetteurCode LEIJour de la transactionCode ISINVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (€)Marché
WENDEL











969500M98ZMIZYJD5O34











22/09/2025FR0000121204











3 14579,9512Euronext











23/09/20252 61780,6198
24/09/20254 06780,0176
25/09/20253 18678,9468
26/09/20252 52979,0297

Le détail transaction par transaction est fourni en Annexe.

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions de 51 % d’IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025. Au 30 juin 2025, le Groupe gère 39 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers, et environ 6,2 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019.

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012


Annexe

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode Identifiant PSIJour/heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financier (ISIN)Prix unitaire (unité)DeviseQuantité achetéeCode identifiant marché
WENDEL5852025-09-22T09:01:22+80:00FR000012120479,95EUR56XPAR
WENDEL5852025-09-22T09:10:17+80:00FR000012120479,85EUR51XPAR
WENDEL5852025-09-22T09:20:00+80:00FR000012120479,65EUR6XPAR
WENDEL5852025-09-22T09:20:00+80:00FR000012120479,65EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-22T09:20:00+80:00FR000012120479,65EUR8XPAR
WENDEL5852025-09-22T09:24:08+80:00FR000012120479,60EUR55XPAR
WENDEL5852025-09-22T10:21:29+81:00FR000012120480,55EUR101XPAR
WENDEL5852025-09-22T10:31:00+81:00FR000012120480,55EUR51XPAR
WENDEL5852025-09-22T11:38:29+80:00FR000012120480,00EUR150XPAR
WENDEL5852025-09-22T11:38:29+80:00FR000012120480,00EUR51XPAR
WENDEL5852025-09-22T11:46:53+80:00FR000012120480,05EUR10XPAR
WENDEL5852025-09-22T11:46:53+80:00FR000012120480,05EUR21XPAR
WENDEL5852025-09-22T11:46:53+80:00FR000012120480,05EUR19XPAR
WENDEL5852025-09-22T11:55:18+80:00FR000012120480,00EUR107XPAR
WENDEL5852025-09-22T12:33:58+80:00FR000012120480,35EUR31XPAR
WENDEL5852025-09-22T12:33:58+80:00FR000012120480,35EUR32XPAR
WENDEL5852025-09-22T13:41:07+80:00FR000012120480,30EUR48XPAR
WENDEL5852025-09-22T14:50:18+80:00FR000012120480,20EUR52XPAR
WENDEL5852025-09-22T15:16:01+80:00FR000012120480,10EUR16XPAR
WENDEL5852025-09-22T15:16:01+80:00FR000012120480,10EUR39XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:01:34+80:00FR000012120479,95EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:01:34+80:00FR000012120479,95EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:01:34+80:00FR000012120479,95EUR10XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:01:34+80:00FR000012120479,95EUR35XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:01:34+80:00FR000012120479,95EUR10XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:01:34+80:00FR000012120479,95EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:01:39+80:00FR000012120479,95EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:01:39+80:00FR000012120479,95EUR20XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:01:39+80:00FR000012120479,95EUR17XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:01:39+80:00FR000012120479,95EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:01:39+80:00FR000012120479,95EUR23XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:01:39+80:00FR000012120479,95EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:01:42+80:00FR000012120479,95EUR15XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:01:42+80:00FR000012120479,95EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:01:42+80:00FR000012120479,95EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:01:42+80:00FR000012120479,95EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:01:48+80:00FR000012120479,95EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:01:49+80:00FR000012120479,95EUR60XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:01:49+80:00FR000012120479,95EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:02:05+80:00FR000012120479,95EUR15XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:02:05+80:00FR000012120479,95EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:02:05+80:00FR000012120479,95EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:02:05+80:00FR000012120479,95EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:03:51+80:00FR000012120479,90EUR52XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:03:51+80:00FR000012120479,90EUR51XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:03:51+80:00FR000012120479,90EUR15XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:03:51+80:00FR000012120479,90EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:03:51+80:00FR000012120479,90EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:03:51+80:00FR000012120479,90EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:06:53+80:00FR000012120479,85EUR110XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:06:53+80:00FR000012120479,85EUR14XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:06:53+80:00FR000012120479,85EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:06:53+80:00FR000012120479,85EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:06:53+80:00FR000012120479,85EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:06:53+80:00FR000012120479,85EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:14:12+80:00FR000012120479,70EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:14:12+80:00FR000012120479,70EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:14:35+80:00FR000012120479,70EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:29:00+80:00FR000012120479,75EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:29:00+80:00FR000012120479,75EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:29:00+80:00FR000012120479,75EUR31XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:29:00+80:00FR000012120479,80EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:29:05+80:00FR000012120479,75EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:29:05+80:00FR000012120479,75EUR12XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:29:05+80:00FR000012120479,75EUR25XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:29:05+80:00FR000012120479,75EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:29:05+80:00FR000012120479,75EUR70XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:29:05+80:00FR000012120479,75EUR37XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:29:05+80:00FR000012120479,75EUR23XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:43:05+80:00FR000012120479,80EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:43:05+80:00FR000012120479,80EUR31XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:43:05+80:00FR000012120479,80EUR15XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:43:05+80:00FR000012120479,80EUR6XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:43:05+80:00FR000012120479,80EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-22T16:43:05+80:00FR000012120479,80EUR35XPAR
WENDEL5852025-09-22T17:00:10+80:00FR000012120479,90EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-22T17:00:10+80:00FR000012120479,90EUR48XPAR
WENDEL5852025-09-22T17:00:10+80:00FR000012120479,90EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-22T17:08:15+80:00FR000012120480,00EUR52XPAR
WENDEL5852025-09-22T17:23:27+80:00FR000012120480,30EUR48XPAR
WENDEL5852025-09-22T17:24:42+80:00FR000012120480,30EUR53XPAR
WENDEL5852025-09-23T09:01:52+81:00FR000012120480,70EUR20XPAR
WENDEL5852025-09-23T09:01:52+81:00FR000012120480,70EUR20XPAR
WENDEL5852025-09-23T09:02:03+81:00FR000012120480,60EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-23T09:15:23+81:00FR000012120480,65EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-23T09:52:22+81:00FR000012120481,00EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-23T10:03:21+81:00FR000012120480,95EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-23T10:33:47+81:00FR000012120481,00EUR70XPAR
WENDEL5852025-09-23T10:34:00+81:00FR000012120481,00EUR70XPAR
WENDEL5852025-09-23T10:38:37+81:00FR000012120480,75EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-23T10:38:37+81:00FR000012120480,85EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-23T11:12:09+81:00FR000012120480,75EUR13XPAR
WENDEL5852025-09-23T11:19:50+81:00FR000012120480,75EUR77XPAR
WENDEL5852025-09-23T11:28:55+81:00FR000012120480,75EUR100XPAR
WENDEL5852025-09-23T12:08:52+81:00FR000012120480,60EUR100XPAR
WENDEL5852025-09-23T12:19:12+81:00FR000012120480,55EUR100XPAR
WENDEL5852025-09-23T12:26:58+80:00FR000012120480,40EUR33XPAR
WENDEL5852025-09-23T12:26:58+80:00FR000012120480,40EUR7XPAR
WENDEL5852025-09-23T12:45:05+80:00FR000012120480,20EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-23T13:12:35+80:00FR000012120480,30EUR139XPAR
WENDEL5852025-09-23T13:12:35+80:00FR000012120480,30EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-23T13:12:35+80:00FR000012120480,30EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-23T13:12:35+80:00FR000012120480,30EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-23T13:12:42+80:00FR000012120480,30EUR13XPAR
WENDEL5852025-09-23T13:12:42+80:00FR000012120480,30EUR32XPAR
WENDEL5852025-09-23T13:12:42+80:00FR000012120480,30EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-23T13:22:59+80:00FR000012120480,30EUR59XPAR
WENDEL5852025-09-23T13:50:02+80:00FR000012120480,45EUR11XPAR
WENDEL5852025-09-23T14:01:07+81:00FR000012120480,55EUR52XPAR
WENDEL5852025-09-23T14:01:07+81:00FR000012120480,55EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-23T14:01:07+81:00FR000012120480,55EUR27XPAR
WENDEL5852025-09-23T14:05:11+81:00FR000012120480,55EUR150XPAR
WENDEL5852025-09-23T14:34:34+81:00FR000012120480,50EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-23T14:40:01+81:00FR000012120480,55EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-23T14:40:01+81:00FR000012120480,55EUR52XPAR
WENDEL5852025-09-23T14:40:01+81:00FR000012120480,55EUR6XPAR
WENDEL5852025-09-23T14:40:01+81:00FR000012120480,55EUR6XPAR
WENDEL5852025-09-23T14:40:01+81:00FR000012120480,55EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-23T14:40:01+81:00FR000012120480,55EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-23T14:58:53+81:00FR000012120480,70EUR78XPAR
WENDEL5852025-09-23T14:58:53+81:00FR000012120480,70EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-23T15:15:11+81:00FR000012120480,65EUR64XPAR
WENDEL5852025-09-23T15:15:11+81:00FR000012120480,65EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-23T15:15:11+81:00FR000012120480,65EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-23T15:15:11+81:00FR000012120480,65EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-23T15:15:11+81:00FR000012120480,65EUR10XPAR
WENDEL5852025-09-23T15:29:59+81:00FR000012120480,60EUR17XPAR
WENDEL5852025-09-23T15:29:59+81:00FR000012120480,60EUR8XPAR
WENDEL5852025-09-23T15:29:59+81:00FR000012120480,60EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-23T15:29:59+81:00FR000012120480,60EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-23T15:29:59+81:00FR000012120480,60EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-23T15:29:59+81:00FR000012120480,60EUR41XPAR
WENDEL5852025-09-23T15:29:59+81:00FR000012120480,60EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-23T15:29:59+81:00FR000012120480,65EUR79XPAR
WENDEL5852025-09-23T15:29:59+81:00FR000012120480,65EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-23T16:15:56+81:00FR000012120480,75EUR60XPAR
WENDEL5852025-09-23T16:16:05+81:00FR000012120480,75EUR56XPAR
WENDEL5852025-09-23T16:16:05+81:00FR000012120480,75EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-23T16:37:21+81:00FR000012120480,70EUR60XPAR
WENDEL5852025-09-23T16:56:35+81:00FR000012120480,70EUR51XPAR
WENDEL5852025-09-23T16:56:35+81:00FR000012120480,70EUR29XPAR
WENDEL5852025-09-23T17:09:12+81:00FR000012120480,60EUR29XPAR
WENDEL5852025-09-23T17:09:12+81:00FR000012120480,60EUR51XPAR
WENDEL5852025-09-23T17:21:19+81:00FR000012120480,60EUR41XPAR
WENDEL5852025-09-23T17:23:04+81:00FR000012120480,65EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-23T17:23:04+81:00FR000012120480,65EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-23T17:23:04+81:00FR000012120480,65EUR31XPAR
WENDEL5852025-09-23T17:23:04+81:00FR000012120480,65EUR8XPAR
WENDEL5852025-09-23T17:23:04+81:00FR000012120480,65EUR7XPAR
WENDEL5852025-09-23T17:23:04+81:00FR000012120480,65EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-23T17:23:04+81:00FR000012120480,65EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-23T17:23:04+81:00FR000012120480,65EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-23T17:23:06+81:00FR000012120480,65EUR21XPAR
WENDEL5852025-09-23T17:23:11+81:00FR000012120480,65EUR120XPAR
WENDEL5852025-09-24T09:02:19+80:00FR000012120480,20EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-24T09:03:16+80:00FR000012120480,05EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-24T09:03:57+80:00FR000012120479,90EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-24T09:04:50+80:00FR000012120479,90EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-24T09:09:41+80:00FR000012120479,75EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-24T09:14:51+80:00FR000012120479,60EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-24T09:46:03+80:00FR000012120480,15EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-24T10:16:39+80:00FR000012120480,35EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-24T10:29:37+80:00FR000012120480,30EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-24T12:31:21+81:00FR000012120480,50EUR75XPAR
WENDEL5852025-09-24T12:31:21+81:00FR000012120480,50EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-24T12:34:04+81:00FR000012120480,50EUR24XPAR
WENDEL5852025-09-24T13:05:19+80:00FR000012120480,45EUR21XPAR
WENDEL5852025-09-24T13:05:19+80:00FR000012120480,45EUR29XPAR
WENDEL5852025-09-24T13:09:00+80:00FR000012120480,45EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-24T13:09:00+80:00FR000012120480,45EUR75XPAR
WENDEL5852025-09-24T13:11:47+80:00FR000012120480,45EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-24T13:26:45+80:00FR000012120480,35EUR100XPAR
WENDEL5852025-09-24T13:26:49+80:00FR000012120480,35EUR100XPAR
WENDEL5852025-09-24T13:26:59+80:00FR000012120480,35EUR100XPAR
WENDEL5852025-09-24T13:27:02+80:00FR000012120480,35EUR100XPAR
WENDEL5852025-09-24T13:30:52+80:00FR000012120480,25EUR100XPAR
WENDEL5852025-09-24T13:50:33+80:00FR000012120480,05EUR30XPAR
WENDEL5852025-09-24T13:50:33+80:00FR000012120480,05EUR20XPAR
WENDEL5852025-09-24T14:01:57+80:00FR000012120480,10EUR36XPAR
WENDEL5852025-09-24T14:01:57+80:00FR000012120480,10EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-24T14:01:57+80:00FR000012120480,10EUR10XPAR
WENDEL5852025-09-24T14:04:43+80:00FR000012120480,15EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-24T14:07:56+80:00FR000012120480,20EUR100XPAR
WENDEL5852025-09-24T14:08:02+80:00FR000012120480,20EUR78XPAR
WENDEL5852025-09-24T14:08:02+80:00FR000012120480,20EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-24T14:15:54+80:00FR000012120480,15EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-24T14:15:54+80:00FR000012120480,15EUR41XPAR
WENDEL5852025-09-24T14:30:50+80:00FR000012120480,10EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-24T14:36:41+80:00FR000012120480,10EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-24T14:42:00+80:00FR000012120480,10EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-24T14:43:44+80:00FR000012120480,10EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-24T14:43:46+80:00FR000012120480,10EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-24T14:43:46+80:00FR000012120480,10EUR53XPAR
WENDEL5852025-09-24T14:43:46+80:00FR000012120480,10EUR62XPAR
WENDEL5852025-09-24T14:48:00+80:00FR000012120480,10EUR16XPAR
WENDEL5852025-09-24T14:48:00+80:00FR000012120480,10EUR18XPAR
WENDEL5852025-09-24T14:48:00+80:00FR000012120480,10EUR56XPAR
WENDEL5852025-09-24T15:05:21+80:00FR000012120479,95EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-24T15:27:45+80:00FR000012120480,10EUR52XPAR
WENDEL5852025-09-24T15:27:45+80:00FR000012120480,10EUR18XPAR
WENDEL5852025-09-24T15:28:35+80:00FR000012120480,05EUR41XPAR
WENDEL5852025-09-24T15:28:35+80:00FR000012120480,05EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-24T15:43:31+80:00FR000012120480,15EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-24T15:43:32+80:00FR000012120480,15EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-24T15:44:12+80:00FR000012120480,05EUR17XPAR
WENDEL5852025-09-24T15:44:12+80:00FR000012120480,05EUR33XPAR
WENDEL5852025-09-24T15:45:45+80:00FR000012120480,00EUR6XPAR
WENDEL5852025-09-24T15:48:01+80:00FR000012120480,05EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-24T15:49:44+80:00FR000012120480,10EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-24T15:49:44+80:00FR000012120480,10EUR12XPAR
WENDEL5852025-09-24T15:49:45+80:00FR000012120480,10EUR35XPAR
WENDEL5852025-09-24T16:06:06+80:00FR000012120479,90EUR8XPAR
WENDEL5852025-09-24T16:06:06+80:00FR000012120479,90EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-24T16:06:06+80:00FR000012120479,90EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-24T16:06:07+80:00FR000012120479,75EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-24T16:06:07+80:00FR000012120479,80EUR51XPAR
WENDEL5852025-09-24T16:06:07+80:00FR000012120479,85EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-24T16:17:06+80:00FR000012120479,90EUR52XPAR
WENDEL5852025-09-24T16:17:33+80:00FR000012120479,90EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-24T16:24:17+80:00FR000012120479,90EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-24T16:24:17+80:00FR000012120479,90EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-24T16:32:23+80:00FR000012120479,90EUR7XPAR
WENDEL5852025-09-24T16:32:23+80:00FR000012120479,90EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-24T16:32:23+80:00FR000012120479,90EUR33XPAR
WENDEL5852025-09-24T16:32:23+80:00FR000012120479,90EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-24T16:32:23+80:00FR000012120479,90EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-24T16:32:43+80:00FR000012120479,90EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-24T16:32:43+80:00FR000012120479,90EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-24T16:32:43+80:00FR000012120479,90EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-24T16:32:50+80:00FR000012120479,90EUR14XPAR
WENDEL5852025-09-24T16:32:54+80:00FR000012120479,90EUR16XPAR
WENDEL5852025-09-24T16:35:11+80:00FR000012120479,85EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-24T16:48:53+80:00FR000012120479,90EUR27XPAR
WENDEL5852025-09-24T16:48:53+80:00FR000012120479,90EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-24T16:48:53+80:00FR000012120479,90EUR18XPAR
WENDEL5852025-09-24T16:49:15+80:00FR000012120479,90EUR34XPAR
WENDEL5852025-09-24T16:49:15+80:00FR000012120479,90EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-24T16:49:15+80:00FR000012120479,90EUR18XPAR
WENDEL5852025-09-24T16:49:15+80:00FR000012120479,90EUR15XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:01:13+80:00FR000012120479,80EUR54XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:11:38+80:00FR000012120479,85EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:11:38+80:00FR000012120479,85EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:11:47+80:00FR000012120479,85EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:13:34+80:00FR000012120479,85EUR35XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:13:45+80:00FR000012120479,85EUR55XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:13:45+80:00FR000012120479,80EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:13:45+80:00FR000012120479,80EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:13:45+80:00FR000012120479,80EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:13:45+80:00FR000012120479,80EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:13:45+80:00FR000012120479,85EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:15:00+80:00FR000012120479,80EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:15:00+80:00FR000012120479,80EUR11XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:15:00+80:00FR000012120479,80EUR30XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:15:03+80:00FR000012120479,80EUR89XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:15:03+80:00FR000012120479,80EUR8XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:15:13+80:00FR000012120479,80EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:16:03+80:00FR000012120479,80EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:16:03+80:00FR000012120479,80EUR48XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:17:43+80:00FR000012120479,80EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:18:41+80:00FR000012120479,75EUR52XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:22:41+80:00FR000012120479,75EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:25:23+80:00FR000012120479,75EUR6XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:26:53+80:00FR000012120479,80EUR33XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:26:53+80:00FR000012120479,80EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:26:53+80:00FR000012120479,80EUR37XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:26:53+80:00FR000012120479,80EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:26:53+80:00FR000012120479,80EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:26:53+80:00FR000012120479,80EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:26:55+80:00FR000012120479,80EUR23XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:26:55+80:00FR000012120479,80EUR21XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:27:15+80:00FR000012120479,80EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:27:15+80:00FR000012120479,80EUR98XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:27:15+80:00FR000012120479,80EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:27:15+80:00FR000012120479,80EUR19XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:28:15+80:00FR000012120479,75EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:29:30+80:00FR000012120479,75EUR78XPAR
WENDEL5852025-09-24T17:29:30+80:00FR000012120479,75EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-25T09:03:40+79:00FR000012120479,30EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-25T09:04:12+79:00FR000012120479,30EUR12XPAR
WENDEL5852025-09-25T09:04:12+79:00FR000012120479,30EUR8XPAR
WENDEL5852025-09-25T09:04:12+79:00FR000012120479,30EUR30XPAR
WENDEL5852025-09-25T09:04:45+79:00FR000012120479,15EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-25T09:07:10+79:00FR000012120479,00EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-25T09:11:42+79:00FR000012120478,85EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-25T09:11:48+79:00FR000012120478,70EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-25T09:19:51+79:00FR000012120478,70EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-25T09:57:10+79:00FR000012120479,00EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-25T09:57:10+79:00FR000012120479,00EUR18XPAR
WENDEL5852025-09-25T09:57:10+79:00FR000012120479,00EUR23XPAR
WENDEL5852025-09-25T09:57:11+79:00FR000012120479,00EUR7XPAR
WENDEL5852025-09-25T10:17:43+79:00FR000012120479,00EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-25T10:40:21+79:00FR000012120479,10EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-25T10:40:27+79:00FR000012120479,10EUR39XPAR
WENDEL5852025-09-25T10:40:27+79:00FR000012120479,10EUR51XPAR
WENDEL5852025-09-25T10:43:08+79:00FR000012120479,05EUR64XPAR
WENDEL5852025-09-25T10:51:59+79:00FR000012120479,00EUR90XPAR
WENDEL5852025-09-25T10:51:59+79:00FR000012120479,00EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-25T11:30:37+79:00FR000012120479,05EUR41XPAR
WENDEL5852025-09-25T11:45:09+79:00FR000012120479,00EUR90XPAR
WENDEL5852025-09-25T11:56:32+79:00FR000012120478,95EUR16XPAR
WENDEL5852025-09-25T12:04:31+79:00FR000012120478,95EUR15XPAR
WENDEL5852025-09-25T12:06:04+79:00FR000012120478,95EUR41XPAR
WENDEL5852025-09-25T12:06:04+79:00FR000012120478,95EUR14XPAR
WENDEL5852025-09-25T13:04:38+79:00FR000012120479,30EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-25T13:04:47+79:00FR000012120479,30EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-25T13:04:47+79:00FR000012120479,30EUR48XPAR
WENDEL5852025-09-25T13:06:56+79:00FR000012120479,10EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-25T13:10:57+79:00FR000012120479,00EUR24XPAR
WENDEL5852025-09-25T13:10:57+79:00FR000012120479,05EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-25T13:14:06+79:00FR000012120479,00EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-25T13:14:06+79:00FR000012120479,00EUR24XPAR
WENDEL5852025-09-25T13:20:52+79:00FR000012120478,85EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-25T13:38:43+79:00FR000012120478,90EUR90XPAR
WENDEL5852025-09-25T13:49:46+79:00FR000012120478,95EUR17XPAR
WENDEL5852025-09-25T13:49:46+79:00FR000012120478,95EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-25T13:49:46+79:00FR000012120478,95EUR16XPAR
WENDEL5852025-09-25T13:49:46+79:00FR000012120478,95EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-25T13:49:46+79:00FR000012120478,95EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-25T13:51:42+79:00FR000012120478,85EUR41XPAR
WENDEL5852025-09-25T13:51:42+79:00FR000012120478,85EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-25T14:16:26+79:00FR000012120478,80EUR80XPAR
WENDEL5852025-09-25T14:21:50+79:00FR000012120478,85EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-25T14:21:50+79:00FR000012120478,85EUR104XPAR
WENDEL5852025-09-25T14:32:54+79:00FR000012120478,85EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-25T14:32:54+79:00FR000012120478,85EUR48XPAR
WENDEL5852025-09-25T14:32:54+79:00FR000012120478,85EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-25T14:33:08+79:00FR000012120478,75EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-25T14:51:26+79:00FR000012120478,80EUR60XPAR
WENDEL5852025-09-25T14:51:26+79:00FR000012120478,80EUR21XPAR
WENDEL5852025-09-25T14:51:26+79:00FR000012120478,80EUR7XPAR
WENDEL5852025-09-25T14:51:26+79:00FR000012120478,80EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-25T14:53:40+79:00FR000012120478,75EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-25T15:15:16+79:00FR000012120478,85EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-25T15:15:16+79:00FR000012120478,85EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-25T15:15:16+79:00FR000012120478,85EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-25T15:27:57+79:00FR000012120478,90EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-25T15:27:57+79:00FR000012120478,90EUR35XPAR
WENDEL5852025-09-25T15:27:57+79:00FR000012120478,90EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-25T15:27:57+79:00FR000012120478,90EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-25T15:27:57+79:00FR000012120478,90EUR39XPAR
WENDEL5852025-09-25T15:30:38+79:00FR000012120478,80EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-25T15:38:35+79:00FR000012120479,00EUR30XPAR
WENDEL5852025-09-25T15:38:36+79:00FR000012120479,00EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-25T15:38:37+79:00FR000012120479,00EUR26XPAR
WENDEL5852025-09-25T15:40:10+79:00FR000012120478,95EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-25T15:40:10+79:00FR000012120478,95EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-25T15:40:31+79:00FR000012120478,85EUR100XPAR
WENDEL5852025-09-25T15:42:45+79:00FR000012120478,85EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-25T15:51:46+79:00FR000012120478,85EUR48XPAR
WENDEL5852025-09-25T16:07:18+79:00FR000012120478,80EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-25T16:07:42+79:00FR000012120478,80EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-25T16:14:42+79:00FR000012120478,85EUR19XPAR
WENDEL5852025-09-25T16:14:42+79:00FR000012120478,85EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-25T16:14:42+79:00FR000012120478,85EUR30XPAR
WENDEL5852025-09-25T16:20:03+79:00FR000012120478,70EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-25T16:52:46+79:00FR000012120479,00EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-25T17:25:21+79:00FR000012120479,15EUR100XPAR
WENDEL5852025-09-25T17:27:03+79:00FR000012120479,05EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-25T17:28:05+79:00FR000012120479,05EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-25T17:28:05+79:00FR000012120479,05EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-25T17:28:05+79:00FR000012120479,05EUR10XPAR
WENDEL5852025-09-25T17:28:05+79:00FR000012120479,05EUR28XPAR
WENDEL5852025-09-26T09:01:19+79:00FR000012120479,25EUR181XPAR
WENDEL5852025-09-26T09:01:19+79:00FR000012120479,25EUR69XPAR
WENDEL5852025-09-26T09:52:26+79:00FR000012120479,30EUR146XPAR
WENDEL5852025-09-26T09:52:26+79:00FR000012120479,30EUR104XPAR
WENDEL5852025-09-26T10:06:03+79:00FR000012120479,05EUR250XPAR
WENDEL5852025-09-26T10:31:22+79:00FR000012120479,20EUR236XPAR
WENDEL5852025-09-26T10:31:22+79:00FR000012120479,20EUR14XPAR
WENDEL5852025-09-26T10:31:50+79:00FR000012120479,10EUR218XPAR
WENDEL5852025-09-26T10:31:50+79:00FR000012120479,10EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-26T10:31:50+79:00FR000012120479,10EUR30XPAR
WENDEL5852025-09-26T10:45:45+79:00FR000012120479,10EUR250XPAR
WENDEL5852025-09-26T11:41:43+79:00FR000012120478,70EUR127XPAR
WENDEL5852025-09-26T11:41:43+79:00FR000012120478,70EUR29XPAR
WENDEL5852025-09-26T11:41:43+79:00FR000012120478,70EUR12XPAR
WENDEL5852025-09-26T11:41:43+79:00FR000012120478,70EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-26T11:41:43+79:00FR000012120478,70EUR11XPAR
WENDEL5852025-09-26T11:41:43+79:00FR000012120478,70EUR14XPAR
WENDEL5852025-09-26T11:41:43+79:00FR000012120478,70EUR55XPAR
WENDEL5852025-09-26T12:59:46+79:00FR000012120478,60EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-26T13:08:49+79:00FR000012120478,60EUR248XPAR
WENDEL5852025-09-26T16:44:04+79:00FR000012120479,00EUR225XPAR
WENDEL5852025-09-26T16:44:04+79:00FR000012120479,00EUR11XPAR
WENDEL5852025-09-26T16:44:04+79:00FR000012120479,00EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-26T16:44:04+79:00FR000012120479,00EUR12XPAR
WENDEL5852025-09-26T16:44:04+79:00FR000012120479,00EUR26XPAR
WENDEL5852025-09-26T16:44:04+79:00FR000012120479,00EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-26T16:44:04+79:00FR000012120479,00EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-26T16:44:04+79:00FR000012120479,00EUR109XPAR
WENDEL5852025-09-26T16:44:04+79:00FR000012120479,00EUR14XPAR
WENDEL5852025-09-26T16:44:04+79:00FR000012120479,00EUR92XPAR
WENDEL5852025-09-26T16:44:04+79:00FR000012120479,00EUR35XPAR

