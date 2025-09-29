WENDEL : Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 26 septembre 2025

Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché
Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025
Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, entre les 22 et 26 septembre 2025 :
|Nom de l'émetteur
|Code LEI
|Jour de la transaction
|Code ISIN
|Volume total journalier
(en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (€)
|Marché
|WENDEL
|969500M98ZMIZYJD5O34
|22/09/2025
|FR0000121204
|3 145
|79,9512
|Euronext
|23/09/2025
|2 617
|80,6198
|24/09/2025
|4 067
|80,0176
|25/09/2025
|3 186
|78,9468
|26/09/2025
|2 529
|79,0297
Le détail transaction par transaction est fourni en Annexe.
À propos de Wendel
Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.
Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.
Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019.
Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012
Annexe
Détail transaction par transaction
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant PSI
|Jour/heure de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier (ISIN)
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantité achetée
|Code identifiant marché
Pièce jointe