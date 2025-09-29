HIAB OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 29.9.2025 KLO 18.45

Hiab jakaa lisäosinkoa

Hiab (silloin Cargotec) tiedotti 26.3.2025, että varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään lisäosingosta, jonka määrä on 1,56 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 1,57 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden (“Lisäosinko”). Lisäosingon maksaminen oli ehdollinen sille, että MacGregor -liiketoiminnan saatetaan päätökseen, mistä yhtiö tiedotti 31.7.2025.

29.9.2025 pidetyssä kokouksessa Hiabin hallitus on päättänyt Lisäosingosta valtuutuksen mukaisesti. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.10.2025 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.10.2025.



Lisätietoja:

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4000

Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670





Hiab (Nasdaq Helsinki: HIAB) on älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja, joka on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen joka päivä parhaan asiakaskokemuksen yhdessä sitoutuneiden työntekijöidensä ja yhteistyökumppaneidensa kanssa. Hiabin maailmanlaajuiseen verkostoon kuuluu 3 000 omaa ja kumppanien myynti- ja huoltopistettä. Verkosto kattaa kaikki mantereet ja mahdollistaa toimitukset yli 100 maahan. Yhtiön jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2024 oli noin 1,6 miljardia euroa, ja se työllistää yli 4 000 henkilöä. www.hiabgroup.com