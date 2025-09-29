Compagnie de l'Odet : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 22 septembre au 26 septembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 22 septembre au 26 septembre 2025
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84922/09/2025FR0000062234 71380,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84922/09/2025FR0000062234 701382,8571XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84922/09/2025FR0000062234 261377,5385CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84922/09/2025FR0000062234 61380,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84923/09/2025FR0000062234 601392,0000XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84923/09/2025FR0000062234 231392,8696CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84923/09/2025FR0000062234 61394,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84923/09/2025FR0000062234 71394,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84924/09/2025FR0000062234 51390,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84924/09/2025FR0000062234 61390,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84924/09/2025FR0000062234 211390,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84924/09/2025FR0000062234 661389,8788XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84925/09/2025FR0000062234 61376,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84925/09/2025FR0000062234 51377,2000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84925/09/2025FR0000062234 201382,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84925/09/2025FR0000062234 651381,3846XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84926/09/2025FR0000062234 61362,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84926/09/2025FR0000062234 201362,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84926/09/2025FR0000062234 51362,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84926/09/2025FR0000062234 371361,7297XPAR
   TOTAL 4671382,4925 


