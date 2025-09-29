COMPAGNIE DE L'ODET
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 22 septembre au 26 septembre 2025
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|22/09/2025
|FR0000062234
|7
|1380,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|22/09/2025
|FR0000062234
|70
|1382,8571
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|22/09/2025
|FR0000062234
|26
|1377,5385
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|22/09/2025
|FR0000062234
|6
|1380,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|23/09/2025
|FR0000062234
|60
|1392,0000
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|23/09/2025
|FR0000062234
|23
|1392,8696
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|23/09/2025
|FR0000062234
|6
|1394,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|23/09/2025
|FR0000062234
|7
|1394,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|24/09/2025
|FR0000062234
|5
|1390,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|24/09/2025
|FR0000062234
|6
|1390,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|24/09/2025
|FR0000062234
|21
|1390,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|24/09/2025
|FR0000062234
|66
|1389,8788
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|25/09/2025
|FR0000062234
|6
|1376,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|25/09/2025
|FR0000062234
|5
|1377,2000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|25/09/2025
|FR0000062234
|20
|1382,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|25/09/2025
|FR0000062234
|65
|1381,3846
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|26/09/2025
|FR0000062234
|6
|1362,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|26/09/2025
|FR0000062234
|20
|1362,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|26/09/2025
|FR0000062234
|5
|1362,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|26/09/2025
|FR0000062234
|37
|1361,7297
|XPAR
|TOTAL
|467
|1382,4925
Pièce jointe