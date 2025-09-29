Eimskip: Tilkynning um framkvæmd nýrrar endurkaupaáætlunar

Á aðalfundi Eimskipafélags Íslands hf. þann 27. mars 2025 var samþykkt að veita stjórn endurnýjaða heimild til að eignast á næstu 18 mánuðum allt að 10% af hlutafé félagsins.
Stjórn Eimskips hefur í dag á grundvelli framangreindrar heimildar tekið ákvörðun um framkvæmd nýrrar endurkaupaáætlunar um kaup á eigin bréfum að lækka útgefið hlutafé félagsins og/eða að uppfylla skuldbindingar á grundvelli félagsins.
Endurkaupin munu að hámarki nema 2.250.000 hlutum í félaginu, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei hærri en 750 milljónir króna.
Endurgjald fyrir keypta hluti skal ekki vera hærra en verð í síðustu óháðu viðskiptum eða jafnt hæsta fyrirliggjandi kauptilboði í Kauphöll Nasdaq Ísland. Við endurkaup skal hæsta leyfilega endurgjald fyrir hvern hlut ekki vera hærra en sem nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboði í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutina fara fram, hvort sem er hærra.
Endurkaupaáætlunin verður framkvæmd af ACRO verðbréf hf. Kaupin hefjast með öfugu tilboðsfyrirkomulagi og samkvæmt hollenskri aðferð, þ.e. öll samþykkt tilboð bjóðast fjárfestum á hæsta verði sem verður tekið. Allir hluthafar Eimskipafélags Íslands hf. geta gert tilboð um að selja bréf sín til félagsins fyrir milligöngu Markaðsviðskipta ACRO verðbréfa hf. Eimskip áskiljur sér rétt til að taka eða hafna hvaða tilboði sem er í heild eða að hluta.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar verður í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/2014, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052 sem hefur að geyma tæknilega skilmála varðandi endurkaupaáætlanir, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.
Tilboðum skal skila til Markaðsviðskipta Acro verðbréf hf., sem einnig svara fyrirspurnum í síma 532-8000, á netfangið midlarar@acro.is merkt „Eimskip endurkaup“ fyrir kl. 08:30, þriðjudaginn 30. september 2025. Niðurstöður verða tilkynntar í fréttakerfi Nasdaq Iceland fyrir kl. 9:30, þriðjudaginn 30. september. Uppgjörsdagur samþykktra tilboða er fimmtudaginn 2. október 2025.
Eimskipafélag Íslands hf á 1.725.320 eigin hluti áður en endurkaupin samkvæmt tilboðsfyrirkomulaginu hefjast.
FREKARI UPPLÝSINGAR
Rósa Guðmundsdóttir, fjármálastjóri, sími: 844 4776 netfang: investors@eimskip.com
Guðbjörg Birna Björnsdóttir, forstöðumaður fjárstýringar og fjárfestatengsla, sími: 844 4752, netfang: investors@eimskip.com