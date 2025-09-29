Paris, le 29 septembre 2025





Communiqué information réglementée





Communiqué précisant les modalités de mise à disposition du second amendement au Document d’Enregistrement Universel 2024 du CIC





Le CIC informe que ce document est à la disposition du public sur le site de l’émetteur à l’adresse suivante :

https://www.cic.fr/fr/groupe-cic/investisseurs/information-reglementee.html

Le second amendement au Document d’Enregistrement Universel 2024 a été déposé le 29 septembre 2025 auprès de l’AMF conformément au règlement (UE) n°2017/1129, sous le numéro n° D.25-0242-A02.

Ce document inclut notamment le rapport Pilier 3 au 30 juin 2025.

Ce document est également disponible sur le site de l’AMF.

Contact presse

CIC : Direction des relations presse et de la communication corporate - compresse@cic.fr - 01 53 48 26 00



Contact Relations Investisseurs

Banque Fédérative du Crédit Mutuel : Sandrine Cao Dac Viola : BFCM-WEB@bfcm.creditmutuel.fr



