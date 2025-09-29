BAINS DE MER MONACO : Informations publiées au cours des 12 derniers mois

SOCIETE DES BAINS DE MER
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO
Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661 euros
Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco
R.C.S. Monaco 56 S 523
Siren : 775 751 878
ISIN : MC0000031187
Informations publiées au cours des 12 derniers mois
|DOCUMENTS
|DATE
|SUPPORT
|Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 19 septembre 2025
|19/09/2025
|AMF – Euronext
|Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale
|06/08/2025
|AMF – Euronext
|Avis de réunion valant avis de convocation à l'Assemblée Générale
|06/08/2025
|AMF – Euronext
BALO (n° parution 94)
Les Echos - Nice Matin
Journal de Monaco
|Information financière 1er trimestre 2025/2026
|22/07/2025
|AMF – Euronext
|Modalités de mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2024/2025 incluant le rapport financier annuel au 31 mars 2025
|08/07/2025
|AMF – Euronext
|Document d’enregistrement universel 2024/2025 incluant le rapport financier annuel au 31 mars 2025
|08/07/2025
|AMF – Euronext
|Communiqué : Le Groupe S.B.M. confirme sa forte croissance et annonce des résultats solides pour l’exercice 2024/2025
|27/05/2025
|AMF – Euronext – Les Echos
|Information financière 3ème trimestre 2024/2025
|29/01/2025
|AMF – Euronext
|Communiqué : Le Groupe S.B.M. confirme sa forte croissance et annonce des résultats solides pour le premier semestre de l’exercice 2024/2025
|26/11/2024
|AMF – Euronext – Les Echos
|Mise à disposition du rapport financier semestriel 2024/2025
|26/11/2024
|AMF – Euronext
|Rapport financier semestriel 2024/2025
|26/11/2024
|AMF – Euronext
|01/10/2024
|AMF – Euronext
