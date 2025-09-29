BAINS DE MER MONACO : Informations publiées au cours des 12 derniers mois

SOCIETE DES BAINS DE MER

ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO

Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661 euros
Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco
R.C.S. Monaco 56 S 523
Siren : 775 751 878
ISIN : MC0000031187

Informations publiées au cours des 12 derniers mois

DOCUMENTSDATESUPPORT
Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du  19 septembre 202519/09/2025AMF – Euronext
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale06/08/2025AMF – Euronext
Avis de réunion valant avis de convocation à l'Assemblée Générale06/08/2025AMF – Euronext
BALO (n° parution 94)
Les Echos - Nice Matin

Journal de Monaco
Information financière 1er trimestre 2025/202622/07/2025AMF – Euronext
Modalités de mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2024/2025 incluant le rapport financier annuel au 31 mars 202508/07/2025AMF – Euronext
Document d’enregistrement universel 2024/2025 incluant le rapport financier annuel au 31 mars 202508/07/2025AMF – Euronext
Communiqué : Le Groupe S.B.M. confirme sa forte croissance et annonce des résultats solides pour l’exercice 2024/202527/05/2025AMF – Euronext – Les Echos
Information financière 3ème trimestre 2024/202529/01/2025AMF – Euronext
Communiqué : Le Groupe S.B.M. confirme sa forte croissance et annonce des résultats solides pour le premier semestre de l’exercice 2024/202526/11/2024AMF – Euronext – Les Echos
Mise à disposition du rapport financier semestriel 2024/202526/11/2024AMF – Euronext
Rapport financier semestriel 2024/202526/11/2024AMF – Euronext
Informations publiées au cours des 12 derniers mois01/10/2024AMF – Euronext

