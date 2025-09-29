HIAB OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 29.9.2025 KLO 19.00

Muutoksia Hiabin johtoryhmässä

Kaksi johtajaa nimitetty täydentämään Hiabin johtoryhmää.

Jenny McGeough on nimitetty tehtävään Johtaja, Loader Cranes, Heavy and Superheavy 1.11.2025 alkaen. Tehtävässä väliaikaisesti toiminut Marcel Boxem siirtyy takaisin Hiabin Loader Cranes, Heavy and Superheavy -divisioonan myynnin ja tuotehallinnan johtajan tehtävään Jenny McGeoughin aloitettua.

Kimberly Allan on nimitetty tehtävään Johtaja, Business Excellence. Hän aloittaa tehtävässä 1.10.2025. Tehtävä korvaa aiemman Hiabin johtoryhmän position Johtaja, Tuotannon ja hankinnan kehittäminen, jossa toimitusjohtaja Scott Phillips on toiminut väliaikaisesti.

Kimberly Allanin nimityksen myötä Sanna Ahosen toimenkuva palaa keskittymään hänen ydinvastuualueisiinsa: yrityskauppoihin, strategiaan ja vastuullisuuteen 1.10.2025 alkaen.

"Haluan toivottaa Jennyn ja Kimberlyn lämpimästi tervetulleiksi Hiabin johtoryhmään. Jennyllä on vahva tausta vaativista johtotehtävistä kansainvälisissä tuotantotekniikan yrityksissä, kun taas Kimberly tuo mukanaan runsaasti kokemusta jatkuvan kehittämisen menestyksekkäästä toteuttamisesta johtavissa globaaleissa yrityksissä," sanoo toimitusjohtaja Scott Phillips.

Muutosten jälkeen, 1.11.2025, yhtiön johtoryhmään kuuluvat:

Toimitusjohtaja, Scott Phillips

Talous- ja rahoitusjohtaja, CFO, Mikko Puolakka

Johtaja, Services, Michaël Bruninx

Johtaja, Demountables and Defence, Hermanni Lyyski

Johtaja, Loader Cranes, Heavy and Superheavy, Jenny McGeough

Johtaja, Truck Mounted Forklifts, Barry McGrane

Johtaja, Tail Lifts, Martin Saint

Johtaja, Loader Cranes, Light and Medium, Magdalena Wojtowicz-Tokarz

Johtaja, liiketoiminnan kehittäminen ja vastuullisuus, Sanna Ahonen

Johtaja, Business Excellence, Kimberly Allan

Henkilöstöjohtaja, Ghita Jansson-Kiuru

Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Birgitte Skade

Lakiasiainjohtaja, Taina Tirkkonen

Jenny McGeoughin ja Kimberly Allanin ansioluettelot ja kuvat ovat tämän tiedotteen liitteinä.



Lisätietoja:

Birgitte Skade, Markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. +46 73 231 6367

Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 729 1670



Hiab (Nasdaq Helsinki: HIAB) on älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja, joka on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen joka päivä parhaan asiakaskokemuksen yhdessä sitoutuneiden työntekijöidensä ja yhteistyökumppaneidensa kanssa. Hiabin maailmanlaajuiseen verkostoon kuuluu 3 000 omaa ja kumppanien myynti- ja huoltopistettä. Verkosto kattaa kaikki mantereet ja mahdollistaa toimitukset yli 100 maahan. Yhtiön jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2024 oli noin 1,6 miljardia euroa, ja se työllistää yli 4 000 henkilöä. www.hiabgroup.com

