HIAB OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 29.9.2025 KLO 19.00
Muutoksia Hiabin johtoryhmässä
Kaksi johtajaa nimitetty täydentämään Hiabin johtoryhmää.
Jenny McGeough on nimitetty tehtävään Johtaja, Loader Cranes, Heavy and Superheavy 1.11.2025 alkaen. Tehtävässä väliaikaisesti toiminut Marcel Boxem siirtyy takaisin Hiabin Loader Cranes, Heavy and Superheavy -divisioonan myynnin ja tuotehallinnan johtajan tehtävään Jenny McGeoughin aloitettua.
Kimberly Allan on nimitetty tehtävään Johtaja, Business Excellence. Hän aloittaa tehtävässä 1.10.2025. Tehtävä korvaa aiemman Hiabin johtoryhmän position Johtaja, Tuotannon ja hankinnan kehittäminen, jossa toimitusjohtaja Scott Phillips on toiminut väliaikaisesti.
Kimberly Allanin nimityksen myötä Sanna Ahosen toimenkuva palaa keskittymään hänen ydinvastuualueisiinsa: yrityskauppoihin, strategiaan ja vastuullisuuteen 1.10.2025 alkaen.
"Haluan toivottaa Jennyn ja Kimberlyn lämpimästi tervetulleiksi Hiabin johtoryhmään. Jennyllä on vahva tausta vaativista johtotehtävistä kansainvälisissä tuotantotekniikan yrityksissä, kun taas Kimberly tuo mukanaan runsaasti kokemusta jatkuvan kehittämisen menestyksekkäästä toteuttamisesta johtavissa globaaleissa yrityksissä," sanoo toimitusjohtaja Scott Phillips.
Muutosten jälkeen, 1.11.2025, yhtiön johtoryhmään kuuluvat:
- Toimitusjohtaja, Scott Phillips
- Talous- ja rahoitusjohtaja, CFO, Mikko Puolakka
- Johtaja, Services, Michaël Bruninx
- Johtaja, Demountables and Defence, Hermanni Lyyski
- Johtaja, Loader Cranes, Heavy and Superheavy, Jenny McGeough
- Johtaja, Truck Mounted Forklifts, Barry McGrane
- Johtaja, Tail Lifts, Martin Saint
- Johtaja, Loader Cranes, Light and Medium, Magdalena Wojtowicz-Tokarz
- Johtaja, liiketoiminnan kehittäminen ja vastuullisuus, Sanna Ahonen
- Johtaja, Business Excellence, Kimberly Allan
- Henkilöstöjohtaja, Ghita Jansson-Kiuru
- Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Birgitte Skade
- Lakiasiainjohtaja, Taina Tirkkonen
Lisätietoja:
Birgitte Skade, Markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. +46 73 231 6367
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 729 1670
