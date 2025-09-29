Quadient SA: Mise à disposition du rapport financier semestriel 2025

Paris, le 29 septembre 2025,

Quadient (Euronext Paris : QDT) annonce avoir déposé le 29 septembre 2025 son rapport financier semestriel 2025 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Il peut être consulté et téléchargé à l’adresse suivante : rapport financier semestriel 2025, sur le site Internet dédié aux Relations Investisseurs de Quadient (https://invest.quadient.com/fr/information-reglementee), dans la rubrique « Informations réglementées / derniers rapports », ainsi que sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).

Ce rapport financier semestriel inclut notamment les états financiers consolidés résumés au 31 juillet 2025, le rapport semestriel d’activité, la déclaration du responsable du rapport financier semestriel,

ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes.

Anne-Sophie Jugean, Quadient

+33 (0)1 45 36 30 24

as.jugean@quadient.com

financial-communication@quadient.com

Ou consulter notre site Internet : https://invest.quadient.com/

