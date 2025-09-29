Planisware: Déclaration des transactions sur actions propres du 22 au 26 septembre 2025

Issuer’s

name



Nom de l'émetteur

Issuer’s identifying code



Code Identifiant de l'émetteur

Date of transaction



Jour de la transaction

Identifying code of financial instrument



Code identifiant de l'instrument financier

Aggregated daily volume (in number of shares)



Volume total journalier (en nombre d'actions)

Daily weighted average price of the purchased shares



Volume total journalier (en nombre d'actions)

Market (MIC code)



Marché