CRCAM Alpes Provence : déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S39-2025

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Société coopérative à capital variable

25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2

381 976 448 R.C.S Aix en Provence

Aix-en-Provence, le 29 septembre 2025

Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 25 mars 2025.

Le détail des transactions est disponible en annexe.

Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été diffusé par GlobeNewswire.

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 22/09/2025 FR0000044323 185 133,50 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 23/09/2025 FR0000044323 177 132,50 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 24/09/2025 FR0000044323 161 133,35 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 25/09/2025 FR0000044323 151 132,80 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 26/09/2025 FR0000044323 144 134,48 XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur





Code Identi

fiant





Nom du PSI





Code Identi

fiant PSI





jour/heure de la transaction





Code identifiant de l'instrument financier





Prix unitaire (unité)





Devise





Quantité achetée





Code iden

tifiant marché





Numéro de référence de la transaction





Objectif

du

rachat





Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 22/9/25 9:17 FR0000044323 133,5 EUR 142 XPAR OD_8jdC7d7-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 22/9/25 9:17 FR0000044323 133,5 EUR 43 XPAR OD_8jdCCeh-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 23/9/25 7:53 FR0000044323 132,46 EUR 10 XPAR OD_8jihgdn-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 23/9/25 9:47 FR0000044323 132,5 EUR 167 XPAR OD_8jjAPic-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 24/9/25 10:26 FR0000044323 132,8 EUR 25 XPAR OD_8jpAhr3-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 24/9/25 14:46 FR0000044323 132,8 EUR 10 XPAR OD_8jqE7f5-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 24/9/25 15:27 FR0000044323 133,5 EUR 8 XPAR OD_8jqOOUV-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 24/9/25 15:28 FR0000044323 133,5 EUR 118 XPAR OD_8jqOf6p-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 25/9/25 7:29 FR0000044323 132,8 EUR 12 XPAR OD_8juIXOP-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 25/9/25 13:16 FR0000044323 132,8 EUR 100 XPAR OD_8jvhtcH-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 25/9/25 15:20 FR0000044323 132,8 EUR 39 XPAR OD_8jwD78G-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 26/9/25 7:25 FR0000044323 134,48 EUR 129 XPAR OD_8k08F2d-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 26/9/25 7:49 FR0000044323 134,48 EUR 10 XPAR OD_8k0EEX6-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 26/9/25 7:49 FR0000044323 134,48 EUR 5 XPAR OD_8k0EEX5-00 Annulat

ion

