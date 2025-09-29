UN NOUVEAU COMITÉ EXÉCUTIF CENTRÉ SUR LE DÉVELOPPEMENT DES MÉTIERS POUR PRODUIRE LES MEILLEURES OFFRES POUR TOUS NOS CLIENTS

Après avoir mis en place au 1er janvier 2025 sa nouvelle organisation multiproduits par région, Nexity fait évoluer sa gouvernance autour de ses métiers d’aménagement-promotion-exploitation pour nourrir sa trajectoire de croissance rentable.

Cette évolution, effective à compter de ce jour, vise à :

Toujours mieux répondre aux nouveaux besoins des territoires avec en particulier la création d’un Pôle pluri-disciplinaire de développement de « nouvelles offres urbaines » ;

Développer les offres les mieux adaptées à nos clients particuliers et institutionnels ;

Simplifier et alléger encore les circuits de décision.





Ce nouveau Comité Exécutif, composé de 7 membres est présidé par Véronique Bédague, Présidente-Directrice générale. Il pilote la mise en œuvre de la stratégie avec pour priorité le déploiement du « New Nexity » et prend les arbitrages nécessaires.

Il est composé des membres de l’actuelle Direction générale :

Jean-Claude Bassien , Directeur général délégué ;

, Directeur général délégué ; Fabrice Aubert , Directeur général adjoint qui prend la Présidence du Pôle « Nouvelles Offres Urbaines » ;

, Directeur général adjoint qui prend la Présidence du Pôle « Nouvelles Offres Urbaines » ; Pierre-Henry Pouchelon, nommé Directeur général adjoint, en charge des Finances et du Pôle « Performance Immobilier Résidentiel ». À compter du 1er janvier 2026, il prendra la responsabilité du département croissance externe.





Les rejoignent à compter d’aujourd’hui :

Joris Delapierre , Directeur général - Région Île-de-France. Entré chez Nexity comme Responsable de développement Nexity Foncier Conseil en 2008, il capitalise 17 années d’expérience de promotion immobilière dans l’entreprise.

, Directeur général - Région Île-de-France. Entré chez Nexity comme Responsable de développement Nexity Foncier Conseil en 2008, il capitalise 17 années d’expérience de promotion immobilière dans l’entreprise. Lionel Séropian , Directeur général - Région Sud. Entré chez Nexity en 2001 comme Responsable aménagement et promotion dans la filiale Provence, il capitalise plus de 24 ans d’expérience de promotion immobilière dans l’entreprise.

, Directeur général - Région Sud. Entré chez Nexity en 2001 comme Responsable aménagement et promotion dans la filiale Provence, il capitalise plus de 24 ans d’expérience de promotion immobilière dans l’entreprise. Anne-Laure Joumas, Directrice de l’Immobilier et de la Performance est nommée également Directrice du Pôle Exploitation (Coworking, Résidences gérées) ; entrée en 2022 chez Nexity comme Directrice des opérations de Nexity Entreprises, après plus de 20 ans passés dans le secteur de l’immobilier commercial.





« La mise en place de notre nouveau Comex va nous permettre d’activer avec efficacité nos leviers de développement, en ligne avec les ambitions du New Nexity. Je félicite Fabrice Aubert, nommé à la Présidence du Pôle « Nouvelles Offres urbaines », dont la création va prendre une place importante dans le développement de Nexity, et je félicite également Pierre-Henry-Pouchelon, promu Directeur général adjoint. Je salue l’entrée au Comex de Joris Delapierre et Lionel Séropian, deux grands professionnels de la promotion reconnus de tous, avec un ADN historiquement ancré chez Nexity. Enfin, je salue également l’entrée d’Anne-Laure Joumas, qui après avoir démontré ses qualités opérationnelles à la tête de la Direction de l’Immobilier et au sein des équipes de Nexity Entreprises, va prendre la Direction du Pôle Exploitation.

Je tiens enfin à remercier très chaleureusement Jean-Luc Porcedo qui a décidé de quitter le Groupe » explique Véronique Bédague, Présidente-Directrice générale

NEXITY, LA VIE ENSEMBLE

Avec un chiffre d’affaires de 3,5 milliards d'euros en 2024, Nexity agit sur tout le territoire comme opérateur urbain au service de la régénération urbaine et des besoins des territoires et de ses clients. En nous appuyant sur notre double expertise d’aménageur-promoteur et de promoteur-exploitant, nous déployons une offre territoriale multiproduits.

Engagés historiquement pour l’accès au logement pour tous et leader de la décarbonation dans notre secteur, nous nous mobilisons pour un immobilier abordable et durable, neuf et réhabilité. Alignés avec notre raison d’être « la vie ensemble », nous nous mettons au service d’une ville où l’on vit mieux ensemble, accueillante et abordable, respectueuse des personnes, du collectif et de la planète.

En 2024, Nexity a été classée 1er maître d’ouvrage de l’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA) pour la sixième année consécutive, 5e au palmarès relation clients HCG – Les Échos, et notée 5/5 par Humpact pour la 5e année consécutive (au titre de 2023) au 1er rang de notre secteur en matière de développement du capital humain.

Nexity est éligible au SRD, coté au Compartiment B d’Euronext et membre du SBF 120.

