Dorel réalise la clôture de nouvelles facilités de crédit et émet des actions privilégiées

MONTRÉAL, 29 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) a annoncé aujourd’hui qu’elle a réalisé la clôture des nouvelles facilités de crédit, auprès d’un groupe de prêteurs dirigé par des membres du groupe de TCW Asset Management Company LLC (« TCW »), à titre de mandataire administratif, d’un montant s’élevant à 310 M$ US, et du placement privé d’actions privilégiées d’un montant de 75 M$ US auprès d’Alberta Investment Management Corporation (« AIMCo ») qu’elle avait précédemment annoncés.

« Dorel est très heureuse de conclure ces deux opérations », a déclaré Martin Schwartz, président et chef de la direction de Dorel. « Les nouvelles facilités de crédit et le produit tiré de l’émission des actions privilégiées permettront de restructurer notre bilan. Dorel est maintenant bien positionnée pour faire progresser son programme stratégique, notamment en ce qui a trait à la croissance de sa division Produits de puériculture et au repositionnement de sa division Maison. Nous apprécions grandement le soutien de TCW et de nos autres nouveaux prêteurs ainsi que celui d’AIMCo. »

Comme annoncé antérieurement, Dorel a l’intention d’affecter le produit des nouvelles facilités de crédit et des actions privilégiées au remboursement intégral de la dette garantie de premier rang antérieure de Dorel d’un montant d’environ 180 M$ US, au paiement des frais de restructuration de la division Maison de Dorel et au fonds de roulement. Les modalités et les conditions liées aux nouvelles facilités de crédit, aux actions privilégiées et aux bons de souscription connexes permettant l’acquisition d’actions à droit de vote subalterne, catégorie B, de Dorel sont précisées dans son communiqué de presse du 22 septembre 2025.

Conseillers

Valeurs Mobilières TD Inc. a agi à titre de conseiller financier exclusif de Dorel dans le cadre du financement par emprunt. Valeurs Mobilières TD Inc. et BMO Marchés des capitaux ont agi à titre de placeurs dans le cadre du placement d’actions privilégiées.

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. (au Canada) et ArentFox Schiff (aux États-Unis) ont agi à titre de conseillers juridiques de Dorel dans le cadre du financement par emprunt et du placement des actions privilégiées, McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. (au Canada) et Paul Hastings LLP (États-Unis) ont agi à titre de conseillers juridiques de TCW et des autres prêteurs dans le cadre du financement par emprunt, Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. a agi à titre de conseiller juridique d’AIMCo dans le cadre du placement des actions privilégiées et Torys S.E.N.C.R.L. a agi à titre de conseiller juridique de Valeurs mobilières TD Inc. et de BMO Marchés des capitaux.

Profil de Dorel

Les Industries Dorel inc. (TSX : DII.B, DII.A) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans deux secteurs distincts, soit les produits de puériculture et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l’innovation et la qualité de ses produits, ainsi qu’à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Maxi-Cosi, Safety 1st et Tiny Love, auxquelles s’ajoutent des marques régionales comme BebeConfort, Cosco, Mother’s Choice et Infanti. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique, commercialise un vaste assortiment de meubles dont certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d’autres importés. Dorel, dont les ventes annuelles atteignent 1,3 G$ US, compte environ 3 500 employés qui œuvrent dans des installations réparties dans vingt-deux pays du monde.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Sous réserve de ce qui pourrait être exigé par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, Les Industries Dorel Inc. (la « Société ») n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, notamment en ce qui concerne les déclarations relatives aux nouvelles facilités de crédit projetées et à l’émission prévue d’actions privilégiées, l’incidence de l’environnement macroéconomique, y compris les pressions inflationnistes, les changements dans les dépenses des consommateurs, les fluctuations des taux de change, l’imposition de droits de douane, et les taux d’intérêt d’élevés sur les activités commerciales, la situation financière et les activités d’exploitation de la Société, et ils sont fondés sur plusieurs hypothèses qui laissent entrevoir la possibilité que les résultats réels diffèrent de façon importante des attentes de la Société telles qu’elles sont exprimées de manière explicite ou implicite dans ces énoncés, et que les objectifs, plans, priorités stratégiques et perspectives commerciales pourraient ne pas se matérialiser. Par conséquent, la Société ne peut garantir qu’un énoncé prospectif se matérialisera ou, s’il se matérialise, en quoi Dorel en bénéficiera. Plus particulièrement, la Société ne peut garantir qu’elle signera des ententes définitives en lien avec les deux opérations projetées décrites dans le présent communiqué de presse, que les deux opérations projetées seront réalisées, ou qu’elles seront réalisées selon les modalités et conditions et l’échéancier indiqués ci-dessus. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué de presse aux fins de communiquer des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres personnes de mieux comprendre le contexte d’exploitation de la Société. Cependant, le lecteur est mis en garde qu’il pourrait ne pas être opportun d’utiliser ces énoncés prospectifs à d’autres fins.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur plusieurs hypothèses que la Société estimait raisonnables le jour où elle les a exprimés. Les facteurs susceptibles de faire varier de façon importante les résultats réels par rapport aux attentes de la Société exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont notamment les suivants :

les conditions économiques et financières générales, incluant les conditions résultant de l’environnement actuel de forte inflation;

les changements dans les lois ou règlements applicables;

les changements survenus dans les coûts des produits et les réseaux d’approvisionnement, y compris la perturbation de la chaîne d’approvisionnement de la Société en raison de l’environnement macroéconomique;

les fluctuations des devises, notamment les niveaux élevés de volatilité des devises par rapport au dollar américain qui traduisent les incertitudes liées à l’environnement macroéconomique;

l’effet des droits de douane sur les marchandises importées;

le risque lié à la clientèle et au crédit y compris la concentration de revenus auprès d’un petit nombre de clients;

les coûts associés à la responsabilité du fait des produits;

les changements intervenus à la législation fiscale, ou l’interprétation ou l’application de ces règles;

la capacité continue de mettre au point des produits et de soutenir les marques;

les changements apportés au cadre réglementaire;

l’éclosion de crises de santé publique susceptibles d’avoir une incidence négative sur les économies mondiales et les marchés des capitaux et pouvant donner lieu à un ralentissement économique durant une période de temps prolongée et avoir des répercussions négatives importantes sur la demande pour les produits de la Société et sur ses activités, sa situation financière et ses résultats d’exploitation;

l’impact des conflits internationaux sur les ventes de la Société;

un accès continu à des sources de financement, sur lesquelles l’environnement macroéconomique pourrait avoir une incidence défavorable;

les défaillances liées aux systèmes de technologie de l’information;

des changements survenus aux hypothèses servant à l’évaluation du fonds commercial et d’autres actifs incorporels, ainsi que toute possibilité d’une diminution de la capitalisation boursière de la Société dans le futur;

l’absence de certitude que la Société déclarera des dividendes dans le futur;

l’exposition accrue aux risques de cybersécurité découlant du travail à distance par les employés de la société;

la capacité de la Société à protéger ses technologies et produits actuels et futurs et à défendre ses droits de propriété intellectuelle;

l’atteinte potentielle à la réputation de la Société;

l’effet du changement climatique sur la Société.

Ces facteurs de risque et d’autres facteurs de risque susceptibles de faire varier considérablement les résultats réels par rapport aux attentes exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont énoncés dans le rapport de gestion annuel et dans la notice annuelle de la Société déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes. Les facteurs de risque exposés dans les documents précédemment mentionnés sont expressément intégrés par renvoi au présent communiqué de presse dans leur intégralité.

La Société met en garde le lecteur sur le fait que les risques énumérés précédemment ne sont pas les seuls susceptibles d’avoir des répercussions sur la Société. D’autres risques et incertitudes dont la Société n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou qu’elle estime non importants peuvent aussi avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats d’exploitation. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne devraient pas se fier de manière indue aux énoncés prospectifs pour en prédire les résultats réels.

