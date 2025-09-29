CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE : Avis de mise à disposition du rapport financier semestriel

Lille, le 29 septembre 2025

COMMUNIQUE

AVIS DE MISE A DISPOSITION

DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

DU CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE

La Caisse régionale du Credit Agricole Nord de France annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2025.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet du Crédit Agricole Nord de France à l’adresse https://communication.ca-norddefrance.fr/, rubrique publications.

Contact presse

Crédit Agricole Nord de France

Anne-Sophie JOLY – 07 61 79 49 43 - anne-sophie.joly@ca-norddefrance.fr

Pièce jointe