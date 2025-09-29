Bogotá Refuerza su Apuesta por la Economía Creativa en Iberseries con la Participación de Invest in Bogotá

BOGOTÁ, Colombia, Sept. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bogotá continúa posicionándose como un destino estratégico para la inversión en la industria audiovisual y creativa, por esa razón, Invest in Bogotá, la agencia de promoción de inversión de la capital de Colombia, participará desde este martes en Iberseries & Platino Industria, el foro más relevante de la industria audiovisual en Iberoamérica, que reúne a productores, plataformas de streaming, directivos, distribuidores, talentos y representantes de gobiernos de todo el mundo para discutir tendencias, alianzas y oportunidades en el sector.

En esta edición, la ciudad estará representada por Carolina Tamayo, oficial Senior de Promoción de Inversión, quien participará en encuentros con líderes de la industria y actores estratégicos, impulsando a Bogotá como hub regional para la producción de contenidos, la atracción de rodajes internacionales y la consolidación de la economía creativa.

Iberseries & Platino Industria se ha consolidado como un espacio de encuentro para la industria audiovisual en Iberoamérica, donde convergen creadores, productoras, distribuidores, plataformas de streaming y líderes de la economía creativa. Es un escenario de discusión y networking que marca la pauta sobre las tendencias del sector, desde la creación de contenidos y la innovación tecnológica, hasta la generación de modelos de negocio que potencien la competitividad de la región.

Se prevé la participación de altos ejecutivos de plataformas globales, delegaciones gubernamentales, reconocidos talentos creativos y más de un centenar de empresas de la cadena audiovisual, que explorarán nuevas oportunidades de coproducción, distribución y expansión internacional. La presencia de Invest in Bogotá visibilizará el potencial de la ciudad-región y atraerá alianzas estratégicas que impulsen a Bogotá como un hub creativo y audiovisual de talla mundial.

La presencia en este evento permitirá fortalecer relaciones con productoras, plataformas y compañías globales, así como mostrar las ventajas competitivas de Bogotá en talento calificado, infraestructura y un ecosistema creativo en crecimiento. Con esta participación, la capital se consolida como una ciudad creativa de clase mundial y un destino atractivo para la inversión audiovisual.

Sobre Invest in Bogotá

Invest in Bogotá es una alianza público-privada entre la Cámara de Comercio de Bogotá y el Distrito Capital, y su propósito es facilitar la inversión internacional, atraer reuniones y eventos de clase mundial y articular el ecosistema de emprendimiento de alto impacto para contribuir al desarrollo socioeconómico, la competitividad y la calidad de vida de Bogotá-Región, posicionándola como el destino preferido para hacer negocios en América Latina. Para más información, haga click aquí.

Contacto:



Invest in Bogotá

Luis Alejandro Tibaduisa

+57 3176419456

Bogotá, Colombia