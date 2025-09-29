Le CN publie son Plan d’exploitation hivernale 2025-2026 

MONTRÉAL, 29 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX: CNR) (NYSE: CNI) a publié son Plan d’exploitation hivernale 2025-2026.

Chaque année, le CN publie un Plan d’exploitation hivernale qui décrit comment il se prépare à répondre à la demande des clients de manière sûre, fiable et efficace pendant les défis de l’hiver.

Le Plan d’exploitation hivernale du CN reflète un engagement clair à investir dans l’infrastructure, à appliquer des technologies novatrices et à travailler en étroite collaboration avec les clients et les partenaires pour continuer à propulser l’économie en toute sécurité.

« Se préparer pour l’hiver fait partie de ce que nous faisons chaque année. Notre Plan d’exploitation hivernale décrit la manière dont nos équipes, nos actifs et nos processus sont mis en place afin que nous puissions fournir un service fiable et sécuritaire et soutenir nos clients tout au long de la saison. »

- Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN



Points saillants du Plan d’exploitation hivernale 2025-2026 :

Axé sur la résilience : Le CN intègre la préparation hivernale à son modèle d’exploitation en planifiant et en se préparant tout au long de l’année. Cela comprend l’utilisation de l’analyse prédictive et des technologies d’inspection automatisées pour prévenir les perturbations, et le renforcement de ses effectifs afin de réduire les retards et de maintenir la fluidité du réseau.





Investissements stratégiques : Avec un programme d'investissement de plus de 3 milliards de dollars en 2025, dont environ 1,5 milliard de dollars dans l'Ouest canadien, le CN élargit des corridors clés, ajoute des sections à double voie et modernise des gares de triage importantes pour accroître la capacité. Le renouvellement récent du parc, avec des locomotives modernisées et du matériel roulant agrandi, garantit au CN la flexibilité et les ressources nécessaires pour réagir efficacement aux conditions météorologiques extrêmes.





Solutions collaboratives : Le CN travaille en étroite collaboration avec les ports, les expéditeurs, les destinataires, les gouvernements et les autres chemins de fer pour améliorer la performance de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. La collaboration avec l'Administration portuaire Vancouver Fraser, par exemple, a déjà permis d'augmenter de 10 % les déplacements hebdomadaires de trains à destination et en provenance de North Vancouver. En outre, le CN s'associe directement avec ses clients pour améliorer la sécurité et la préparation hivernale à leurs installations. Cela permet de réduire les délais de service et d'optimiser les flux commerciaux.



Pour plus de renseignements au sujet du Plan d’exploitation hivernale du CN, veuillez télécharger la version complète du plan en cliquant ici.



À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe des États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

