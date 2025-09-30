Sapu Nano 的 Sapu003 进入人体临床试验 —— 革新给药方式，实现 Everolimus 全生物利用度，造福乳腺癌患者

Sapu003 旨在克服 Afinitor®（FDA 批准的口服 Everolimus）的局限性，通过静脉注射实现 Everolimus 的全效给药

悉尼澳大利亚, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deciparticle™ 的开发公司 Sapu Nano 今日宣布，已获澳大利亚人类研究伦理委员会（HREC）批准，启动 Sapu003 的一期人体临床试验患者招募。Sapu003 是一种用于乳腺癌治疗的注射型 Everolimus 制剂。 Sapu Nano 隶属于 Sapu 公司集团，该集团由 GMP Biotechnology Limited 成立，而后者是 Oncotelic Therapeutics, Inc.（OTCQB 代码：OTLC）与 Dragon Overseas Capital Limited 的合资企业。

Everolimus (Afinitor®) 是一种经 FDA 批准的药物，适用于多种癌症治疗，包括晚期乳腺癌、肾癌以及部分罕见肿瘤。 在口服片剂形式下，药物仅有约 10% 被人体吸收，从而限制了疗效。 借助 Sapu Nano 的专有 Deciparticle™ 技术，Sapu003 通过静脉注射给药，可使 100% 的药物进入血液循环。 临床前研究表明，这一给药方式可能比现有方法更具疗效。

“我们非常高兴获得 HREC 批准，可以推进人体临床试验。” Sapu Nano 首席执行官 Vuong Trieu 博士表示。 “尽管治疗手段已有进展，但对下一代 mTOR 抑制剂的重要需求仍未得到满足。 现有疗法通常只能将无进展生存期延长不足一年，且难以实现长期疾病控制。 本次一期临床试验将帮助我们确定未来研究的最佳给药剂量，包括未来的三期临床试验。”

Ingenu 首席执行官 Sud Agarwal 博士补充道： “Sapu003 获准进入人体试验是一个具有里程碑意义的时刻。 该项目通过静脉注射实现药物的完全吸收，有望在口服制剂受限的情况下让肿瘤显著缩小。 我们很自豪能够支持 Sapu Nano 推进这一疗法，以期为乳腺癌患者带来更好的治疗效果， 并改善生活质量。”

这对患者意味着什么

简而言之， Sapu003 是一种现有抗癌药物的新给药方式，从而提升了药物的疗效。 通过静脉注射给药，研究人员可以以全效剂量输送药物，从而可能更有效地缩小肿瘤。 这项首次临床试验是一个起点，旨在评估这一改良版药物能否为乳腺癌患者带来更持久的疗效和新的希望。

