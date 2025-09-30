Sapu Nano 展開編號為 Sapu003 的臨床試驗 —— 以完全生體可用率革新 Everolimus(依維莫司) 給藥方式，為乳癌治療開啟新篇章

Sapu003 旨在突破 FDA 核准口服藥物 Everolimus（Afinitor®，癌伏妥）的療效瓶頸，以 靜脈注射方式提供完整且高效率的 Everolimus 輸送。

澳洲雪梨, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deciparticle™ 技術的研發公司 Sapu Nano 今日宣布，已獲得澳洲 Human Research Ethics Committee（人類研究倫理委員會， HREC） 的批准，將正式啟動名為Sapu003（Everolimus／依維莫司注射劑型） 用於乳癌治療的 第一期人體臨床試驗，並開始招募患者參與。

Sapu Nano 隸屬於 Sapu 集團，該集團由為 Oncotelic Therapeutics, Inc.（OTCQB: OTLC） 與 Dragon Overseas Capital Limited 合資成立的 GMP Biotechnology Limited 共同創立。

Everolimus（依維莫司） 為美國食品藥物管理局（FDA）核准的抗癌藥物，商品名稱為 Afinitor®（癌伏妥），已廣泛應用於治療多種癌症，包括晚期乳癌、腎細胞癌及部分罕見腫瘤。然而，傳統口服劑型僅約有 10% 的藥物可被人體吸收，大幅限制了其臨床療效。

Sapu003 憑藉 Sapu Nano 專利的 Deciparticle™ 技術，以靜脈注射方式給藥，使 Everolimus 得以 100% 完全進入血液循環。初步的臨床前研究结果顯示，該創新給藥模式有望較現行口服劑型展現更佳的療效與治療一致性。

Sapu Nano 行政總裁 Vuong Trieu 博士 表示：

「我們非常高興獲得 HREC 的批准，正式展開人體臨床試驗。雖然當前治療已取得一定進展，但市場對新一代 mTOR 抑制劑 的需求依然殷切。以現有療法而言，患者的疾病無惡化存活期往往僅能延長不到一年，至於能夠長期控制病情的情況更是少之又少。此次的第一期臨床試驗，將使我們能夠確定後續研究（包括第三期試驗）的最佳劑量。」

Ingenu 行政總裁 Sud Agarwal 博士 補充：

Sapu003 獲准進入人體臨床試驗，對我們而言是一個具有重要里程碑意義的時刻。該方案透過靜脈注射，使藥物得以 全面吸收，有望超過口服劑型效果受限的情況，實現腫瘤的顯著縮小。我們非常榮幸能夠支持 Sapu Nano 推進這項療法，並致力於為乳癌患者帶來更佳的治療成效進而提升他们的生活品質。」

對患者的意義

簡而言之，Sapu003 代表了一種全新的給藥方式，目標為讓現有抗癌藥物發揮更理想的治療效果。透過 靜脈注射，研究人員能夠將藥物 完整輸入血液系統，從而更有效地縮小腫瘤。這項首次的臨床試驗是重要的起點，將驗證這一改良配方是否能為乳癌患者帶來 更持久的療效與嶄新的治療希望。

投資者與媒體聯絡

Sapu Nano (US) LLC 投資者關係部門