Le Great Rivers Forum (Forum des Grands Fleuves) débute à Wuhan, en Chine centrale

WUHAN, Chine, 30 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Great Rivers Forum (Forum des Grands Fleuves) 2025 s’est ouvert le 26 septembre à Wuhan, dans la province du Hubei, au centre de la Chine.

Intitulé « Great River Civilization -- Global Water Security and High-Quality Development » (La civilisation des grands fleuves – Sécurité aquatique mondiale et développement de haute qualité), ce forum de trois jours a attiré plus de 40 experts internationaux de plus de 20 pays et régions, dont des responsables d’organisations internationales, des spécialistes issues d’organisations des bassins fluviaux et des représentants du Réseau mondial des musées de l’eau, ainsi que quelque 200 délégués d’universités et d’organismes de recherche nationaux de premier plan.

Hubei, située près du milieu du plus long fleuve de Chine, le fleuve Yangtze, est la seule province traversée par plus de 1 000 kilomètres du cours principal de ce fleuve. Dès ses débuts, le Great Rivers Forum est devenu une plateforme internationale d’échanges culturels incontournable pour mettre en valeur les grandes civilisations fluviales, promouvoir les images urbaines et faire progresser le développement durable.

Grâce à des dialogues interdisciplinaires et à une coopération transnationale, ce forum partage l’expérience de la Chine en matière de sécurité de l’eau, d’environnement aquatique et de gouvernance écologique, met en évidence les réalisations dans le développement de haute qualité de la ceinture économique du fleuve Yangtze et stimule les échanges entre la civilisation du Yangtze et d’autres grandes civilisations fluviales du monde.

Le rapport d’un groupe de réflexion intitulé « A Mighty River That Nourishes a Great Nation -- Achievements, Insights, and Global Significance of Yangtze River Governance in the New Era » (Un fleuve puissant qui nourrit une grande nation : réalisations, perspectives et importance mondiale de la gouvernance du fleuve Yangtsé dans la nouvelle ère), a été publié lors du forum, démontrant les progrès notables de la Chine en matière de gestion de l’eau.

La Chine ne se contente pas de protéger ses propres rivières et lacs, elle s’engage également à promouvoir la sécurité et la prospérité de l’eau à l’échelle internationale, en fondant la vision d’un avenir partagé pour l’humanité sur la coopération internationale en matière de gestion de l’eau, selon le rapport.

Les fleuves en crue sont devenus des voies commerciales, des catalyseurs du développement technologique et des sources d’inspiration et de motivation pour la foi, a déclaré Qu Xing, directeur général adjoint de l’UNESCO.

Alors que les sécheresses et les inondations deviennent de plus en plus fréquentes dans le monde, M. Qu a fait savoir qu’il espérait que la conférence aiderait les participants à explorer de nouvelles idées, à forger de nouveaux partenariats et à collaborer pour tirer des leçons de l’histoire et inspirer l’avenir.

Citant une chanson très appréciée dans son pays, Bengawan Solo, l’ambassadeur d’Indonésie en Chine, Djauhari Oratmangun, a souligné que les rivières sont plus que de simples repères géographiques : elles sont des voies de commerce et d’idées.

« La sécurité de l’eau à l’échelle mondiale n’est pas seulement une préoccupation environnementale, mais une pierre angulaire du développement durable, de la santé et de la paix », a-t-il déclaré, espérant que le forum inspirera des engagements concrets et des partenariats durables pour garantir que les grands fleuves restent propres, fertiles et riches en récits pour les générations à venir tout autour du monde.

Co-organisé par l’UNESCO et The Wuhan Municipal Government (le gouvernement municipal de Wuhan), le forum utilise l’eau comme une voie d’entrée pour les discussions liées au bassin, favorisant les échanges culturels et civilisationnels entre le Yangtze et d’autres grands bassins fluviaux du monde afin de stimuler le développement partagé des villes situées près des bassins fluviaux.

L’ordre du jour du forum comprend également deux forums parallèles qui se concentrent respectivement sur le développement durable des grandes civilisations fluviales à l’ère de l’intelligence numérique et sur l’expression culturelle des civilisations fluviales dans le développement des parcs culturels nationaux. Une table ronde de haut niveau sur la protection écologique des grandes civilisations fluviales a également eu lieu.

Lors de la cérémonie de clôture, les participants ont adopté le Consensus de Wuhan du Forum des Grands Fleuves, qui définit la coopération pour saisir les opportunités de dialogue des civilisations afin de construire des plateformes d’échange de haut niveau, s’adapter aux tendances de l’évolution d’une civilisation pour mettre en commun la sagesse mondiale et relever les défis pour la construction de systèmes durables.

Selon le consensus, toutes les parties tireront profit du forum 2025 pour approfondir la coopération à plusieurs niveaux et dans tous les domaines, et contribuer à la prospérité de la civilisation à l’échelle mondiale et à un avenir commun pour l’humanité.

Source : The Wuhan Municipal Government