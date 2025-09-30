Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj, Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj & Säästöpankkiryhmä: tilinpäätös 2025 julkistetaan 12.2.2026

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj, Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj & Säästöpankkiryhmä

Pörssitiedote 30.9.2024 klo 8.00

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n ja Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2025 sekä Säästöpankkiryhmän tilinpäätöstiedote 2025 julkistetaan 12.2.2026 pörssitiedotteella ja osoitteessa www.saastopankki.fi.

SÄÄSTÖPANKKIEN KESKUSPANKKI SUOMI OYJ, SP-KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ & SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄ

Lisätietoja:

Kai Koskela

toimitusjohtaja

Säästöpankkiliitto osk

+358 40 549 0430

kai.koskela@saastopankki.fi



Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj on osa Säästöpankkien yhteenliittymää ja Säästöpankkiryhmää. Säästöpankkien Keskuspankin roolina on varmistaa Säästöpankkiryhmän likviditeetti ja tukkuvarainhankinta raha- ja pääomamarkkinoilta, hoitaa maksujen välitys sekä maksukorttien liikkeeseenlasku.

Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Sp-Kiinnitysluottopankin roolina on yhdessä Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n kanssa vastata Säästöpankkiryhmän varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. Sp-Kiinnitysluottopankki vastaa Säästöpankkiryhmän kiinteistöluottovakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkolainoja.