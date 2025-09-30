Aspocompin taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2026

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 30.9.2025 klo 9.00



Aspocomp Group Oyj julkaisee taloudellisen tiedon vuonna 2026 seuraavasti:



Tilinpäätöstiedote 2025: keskiviikkona 25.2.2026 arviolta klo 9.00 Suomen aikaa

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2026: keskiviikkona 29.4.2026 arviolta klo 8.00 Suomen aikaa

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2026: keskiviikkona 29.7.2026 arviolta klo 9 Suomen aikaa

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2026: keskiviikkona 28.10.2026 arviolta klo 9 Suomen aikaa.



Yhtiö noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkaisua.



Vuosikertomus 2025

Vuoden 2025 vuosikertomus julkaistaan viimeistään viikolla 11. Vuosikertomus sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.



Yhtiökokous 2026

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän keskiviikkona 29.4.2026 klo 10.00 alkaen. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin erikseen.

Osakkeenomistaja, joka haluaa saada jonkin yhtiökokoukselle kuuluvan asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle viimeistään perjantaina 30.1.2026 osoitteeseen Aspocomp Group Oyj, Yhtiökokous, Keilaranta 1, 02150 Espoo tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous(at)aspocomp.com.





Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Manu Skyttä, puh. 020 775 6860, manu.skytta(at)aspocomp.com.



ASPOCOMP GROUP OYJ



Manu Skyttä

toimitusjohtaja





