„Civinity“ grupė demonstruoja gerus finansinius rezultatus – pirmą pusmetį augino pajamas ir pelną

Pastatų priežiūros ir inžinerinių sprendimų įmonių grupė „Civinity“ pateikė pirmojo 2025 metų pusmečio finansinių rezultatų ataskaitą. Palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, grupė užtikrintai demonstruoja augimą tiek pajamomis, tiek pelnu.
„Civinity“ įmonių grupės pardavimo pajamos per pirmąjį šių metų pusmetį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, augo 9 proc. ir siekė 46 017 tūkst. eurų (2024 m. birželio 30 d. pajamos siekė 42 187 tūkst. eurų). Grupės bendrasis pelnas sudarė 10 376 tūkst. eurų ir buvo 32 proc. didesnis nei per tą patį laikotarpį pernai (7 855 tūkst. eurų).
Konsoliduota įmonių grupės EBITDA siekė 4 198 tūkst. eurų ir buvo 17 proc. didesnė nei to paties laikotarpio pernai (3 591 tūkst. eurų). Grupė per pirmus šešis 2025 metų mėnesius uždirbo 1 677 tūkst. eurų grynojo pelno, kuris buvo 57 proc. didesnis nei tokiu pat laikotarpiu pernai (t. y. 1 065 tūkst. eurų).
Pasak „Civinity“ valdybos pirmininko Deivido Jackos, nuolatinis dėmesys veiklos efektyvumui, investicijos į skaitmenizavimą ir inovatyvius sprendimus bei grupės įsigijimai leido užtikrintai augti.
„Analizuojant grupės įmonių veiklos portfelį, rezidencinis segmentas išlieka stabilus, inžinerinis segmentas demonstruoja geresnius rezultatus – statybų rinkoje matome atsigavimo ženklus. Prie rezultatų taip pat ženkliai prisideda ir skaitmeninių mokėjimų segmentas, pradėjęs veikti nuo praėjusių metų antrojo pusmečio“, – sako „Civinity“ valdybos pirmininkas Deividas Jacka.
Liepą „Civinity“ išleido pirmą dalį planuojamų leisti obligacijų – 10 350 tūkst. eurų, kurias įtraukė į „Nasdaq Vilnius AB“ reguliuojamą rinką. Naujai išleistomis obligacijomis rugpjūčio 4 d. buvo refinansuota 8 000 tūkst. eurų vieša obligacijų emisija, išleista 2023 metais.
2025-ųjų birželį „Civinity AB“ sėkmingai susitarė su INVL Bridge Finance dėl privačių obligacijų refinansavimo ilgesniam, beveik 2 metų laikotarpiui. Vėliau rugpjūtį grupė palankiomis sąlygomis gavo Signet Bank paskolą ir refinansavo dalį šių obligacijų.
„Civinity“ valdybos pirmininko Deivido Jackos teigimu, grupė savo veikloje toliau koncentruojasi į veiklos efektyvinimą ir paslaugų skaitmenizavimą, siekdama kurti „Smart Green City“ ekosistemą, kuri apjungtų esmines miestiečiams teikiamas paslaugas, susijusias su gyvenimu, darbu bei paslaugų gavimu pastatuose, taip pat mobilumu keliaujant tarp jų.
2025 06 30 dienai grupėje dirbo 1 604 darbuotojai (2023 12 31 – 1 642 darbuotojai).
Apie įmonių grupę
AB „Civinity“ (toliau – Bendrovė) įmonės kodas 302247881, buveinės adresas Naugarduko g. 98, Vilniaus m. LT-03160, Lietuva, yra akcinė bendrovė, kurios visos akcijos priklauso kontroliuojančiai įmonei NORD FIN ASSET SIA. Bendrovės veikla – konsultacinė valdymo veikla.
„Civinity“ grupę sudaro Bendrovė ir jai priklausančios Lietuvoje, Latvijoje ir Didžiojoje Britanijoje veikiančios 38 įmonės (2025 06 30 duomenimis), kurių veikla apima daugiabučių namų, komercinių ir viešo administravimo pastatų priežiūros paslaugas, inžinierinių sistemų projektavimo, įrengimo ir priežiūros sprendimus, aplinkos priežiūros paslaugas ir apskaitos, valdymo bei informacinių sistemų vystymo bei priežiūros paslaugas.
Asmuo atsakingas už informacijos paskelbimą
Tomas Staškūnas
AB „Civinity“ generalinis direktorius
El. p. tomas.staskunas@civinity.com
Mob. +370 687 10426
