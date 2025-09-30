Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – tredje transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under tredje transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.
Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 23. juli 2025.
Tilbakekjøpstransjens varighet: 24. juli til senest 27. oktober 2025.
Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 23. juli 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/651646
Fra 22. september til 26. september 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.343.874 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 250,4636 pr. aksje.
Oversikt over transaksjoner:
|Dato
|Handelsplass
|Aggregert daglig volum (antall aksjer)
|Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)
|Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
|22. september
|OSE
|271.914
|241,9024
|65.776.649,19
|CEUX
|TQEX
|23. september
|OSE
|259.402
|245,6816
|63.730.298,40
|CEUX
|TQEX
|24. september
|OSE
|272.311
|251,6089
|68.515.871,17
|CEUX
|TQEX
|25. september
|OSE
|282.867
|256,4059
|72.528.767,72
|CEUX
|TQEX
|26. september
|OSE
|257.380
|256,5851
|66.039.873,04
|CEUX
|TQEX
|Totalt for perioden
|OSE
|1.343.874
|250,4636
|336.591.459,52
|CEUX
|TQEX
|Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen
|OSE
|10.706.608
|250,4958
|2.681.960.251,17
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|10.706.608
|250,4958
|2.681.960.251,17
|Totale tilbakekjøp under transjen
|OSE
|12.050.482
|250,4922
|3.018.551.710,69
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|12.050.482
|250,4922
|3.018.551.710,69
Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 38.336.337 egne aksjer, tilsvarende 1,50% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 28.427.670 egne aksjer. tilsvarende 1,11% av aksjekapitalen).
Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.
Kontaktpersoner:
Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.
+47 918 01 791
Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations.
+47 412 60 584
