Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – tredje transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under tredje transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 23. juli 2025.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 24. juli til senest 27. oktober 2025.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 23. juli 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/651646

Fra 22. september til 26. september 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.343.874 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 250,4636 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Handelsplass Aggregert daglig volum (antall aksjer) Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK) Total daglig transaksjonsverdi (NOK) 22. september OSE 271.914 241,9024 65.776.649,19 CEUX TQEX 23. september OSE 259.402 245,6816 63.730.298,40 CEUX TQEX 24. september OSE 272.311 251,6089 68.515.871,17 CEUX TQEX 25. september OSE 282.867 256,4059 72.528.767,72 CEUX TQEX 26. september OSE 257.380 256,5851 66.039.873,04 CEUX TQEX Totalt for perioden OSE 1.343.874 250,4636 336.591.459,52 CEUX TQEX Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen











OSE 10.706.608 250,4958 2.681.960.251,17 CEUX TQEX Totalt 10.706.608 250,4958 2.681.960.251,17 Totale tilbakekjøp under transjen











OSE 12.050.482 250,4922 3.018.551.710,69 CEUX TQEX Totalt 12.050.482 250,4922 3.018.551.710,69





Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 38.336.337 egne aksjer, tilsvarende 1,50% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 28.427.670 egne aksjer. tilsvarende 1,11% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, vice president Media Relations.

+47 412 60 584

Vedlegg