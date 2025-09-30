Les utilisateurs de Denodo bénéficient d’un retour sur investissement de 345 %, d’un temps d’accès à l’information 3 à 4 fois plus rapide et d’autres avantages lorsqu’ils déploient la solution en parallèle d’un data lakehouse

PALO ALTO, Californie, 30 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, un leader dans la gestion des données, a annoncé la publication d’une nouvelle étude réalisée par le cabinet indépendant Veqtor8. Cette étude a comparé le retour sur investissement (ROI) de l’utilisation de la plateforme Denodo en complément des data lakehouses, tels que ceux proposés par Snowflake et Databricks, par rapport à une utilisation des lakehouses seuls. L’étude a révélé que les organisations risquaient de perdre des millions de dollars et de subir des retards de plusieurs mois dans leurs initiatives d’IA et d’analyse en ne complétant pas leurs investissements dans les lakehouses par une plateforme de gestion logique des données.

Pour parvenir à ces résultats, Veqtor8 a mené des recherches structurées et des entretiens approfondis avec de grandes entreprises utilisant des lakehouses de premier plan, avec et sans Denodo, afin de quantifier les impacts techniques, opérationnels et financiers liés à l’usage de Denodo dans cette configuration. L’étude a constaté que les organisations qui utilisent Denodo en complément d’un data lakehouse moderne ont obtenu :

345 % de ROI sur trois ans. Ce chiffre découle des données structurées issues des entretiens avec les parties prenantes et des benchmarks sectoriels.

Une réduction des coûts de 3,6 millions de dollars. Les entreprises n’utilisant que des data lakehouses consacraient principalement ces coûts supplémentaires à la complexité d’ingénierie et au développement d’infrastructure.

Un retour sur investissement en seulement 6,5 mois. Un indicateur de performance clé mesuré directement auprès des organisations participantes.

Un accès aux insights 3 à 4 fois plus rapide, grâce à l’accès virtualisé aux données et à une couche d’abstraction sémantique.

À l’inverse, les entreprises tentant d’obtenir les mêmes résultats sans Denodo ont dû recourir à des pipelines personnalisés coûteux, des intégrations point à point et des outils de gouvernance redondants, ce qui a généré des efforts d’ingénierie plus élevés, des délais plus longs et des investissements inutiles.

« Les lakehouses offrent un stockage et une puissance de calcul essentiels pour l’analytique unifiée, mais ils n’ont pas été conçus pour fournir directement des données prêtes à l’usage métier », a déclaré Andrew Milroy, analyste en chef chez Veqtor8 et auteur principal de l’étude. « Notre analyse montre que sans une plateforme logique de gestion des données comme Denodo, les entreprises subissent systématiquement des retards, des coûts plus élevés et des opportunités manquées, en particulier dans l’IA et la prise de décision en temps réel. Denodo comble cette lacune et permet aux organisations de tirer pleinement parti de leurs investissements dans les data lakehouses. »

Le rapport souligne que Denodo permet aux entreprises d’unifier la gouvernance, de simplifier l’ingénierie des données et de fournir des données compatibles avec l’IA et le métier dans tous les silos, sans les coûts élevés de réplication et les retards d’infrastructure associés aux approches traditionnelles. Les clients ont systématiquement indiqué que les initiatives qui prenaient des mois sans Denodo pouvaient être réalisées en quelques jours avec cette solution.

« De toute évidence, les organisations perdent de l’argent lorsqu’elles s’appuient uniquement sur des data lakehouses, sans les compléter par une gestion logique des données. Au-delà de l’aspect financier, le fait de s’appuyer uniquement sur un lakehouse implique également des efforts qui peuvent retarder la fourniture des données aux utilisateurs professionnels, ce qui risque en fin de compte de nuire à la compétitivité de l’organisation », a souligné Ravi Shankar, vice-président principal et directeur marketing chez Denodo. « Les résultats de l’étude Veqtor8 sont clairs : l’utilisation de Denodo en complément d’un data lakehouse offre des avantages financiers tangibles dont ont pu bénéficier les clients de Denodo, et les clients qui n’utilisent pas Denodo peuvent attester du coût et des efforts nécessaires pour obtenir des capacités équivalentes en s’appuyant uniquement sur un data lakehouse. »

Un responsable technologique d’une grande banque mondiale ayant participé à l’étude a indiqué : « Nous pouvons désormais alimenter nos modèles de détection de fraude avec des données transactionnelles en temps réel issues de plusieurs systèmes grâce à Denodo. Cela réduit le délai de déploiement de plusieurs mois. »

Veqtor8 a publié les résultats de cette étude dans un livre blanc intitulé The ROI of Using the Denodo Platform alongside the Modern Data Lakehouse, disponible gratuitement sur le site Web de Denodo.

À propos de Denodo

Denodo est un acteur leader de la gestion des données. Sa plateforme primée est une référence en gestion logique des données, transformant les données en informations fiables et en résultats concrets pour toutes les initiatives liées aux données des entreprises, notamment celles axées sur l’IA et le libre-service. Issus de tous les secteurs d’activité à travers le monde, les clients de Denodo ont fourni des données fiables, adaptées à l’IA et aux usages métiers, en un tiers du temps requis habituellement, avec des performances jusqu’à 10 fois supérieures à celles des data lakehouses ou d’autres plateformes classiques. Pour en savoir plus, consultez le site denodo.com.

Contacts médias

pr@denodo.com