משתמשי Denodo משיגים החזר השקעה של 345%, זמן לתובנות מהיר פי 3-4 ויתרונות נוספים, כאשר הם נפרסים לצד אגמי נתונים

פאלו אלטו, קליפורניה, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Denodo, חברה מובילה בניהול נתונים, הכריזה על הזמינות של מחקר חדש שנערך בידי חברת האנליסטים העצמאית Veqtor8. המחקר השווה את החזר ההשקעה (ROI) של השימוש ב- Denodo Platform לצד אגמי נתונים, כדוגמת אלו המסופקים בידי Snowflake ו-Databricks, לעומת הסתמכות על אגמי נתונים בלבד. המחקר מצא שארגונים מסתכנים בהשארת מיליוני דולרים על השולחן - ועיכובים של חודשים ביוזמות בינה מלאכותית ואנליטיקה - בכך שלא הרחיבו את השקעותיהם באגם הנתונים עם פלטפורמת ניהול נתונים לוגית.

כדי להגיע לממצאים אלה, Veqtor8 ערכה מחקר מובנה וכן ראיונות עומק עם חברות גדולות המשתמשות בפלטפורמות אגם נתונים מובילות, עם ובלי Denodo, וכימות ההשפעה הטכנית, התפעולית והפיננסית של מינוף Denodo בתצורה זו. המחקר מצא כי ארגונים המשתמשים ב-Denodo לצד אגם נתונים מודרני השיגו:

• החזר השקעה של 345% על פני שלוש שנים. נתון זה נגזר מנתונים מובנים מראיונות עם בעלי עניין ומדדי ביצועים בתעשייה.

• 3.6 מיליון דולר בהימנעות מעלויות. עבור ארגונים שמפעילים רק אגמי נתונים, העלות של הוצאה זו נבעה בעיקר ממורכבות הנדסית ופיתוח תשתיות.

• החזר תוך 6.5 חודשים בלבד. זה היה מדד ביצועים מרכזי שנמדד ישירות על ידי הארגונים המשתתפים.

• זמן מהיר פי 3-4 לקבלת תובנות, המתקבל מגישה וירטואלית לנתונים ושכבת הפשטה סמנטית.

לעומת זאת, ארגונים שניסו להשיג את אותן תוצאות ללא Denodo נאלצו להשתמש בצינורות מותאמים יקרים, אינטגרציות בין נקודה לנקודה וכלים מיותרים לניהול נתונים - מה שהוביל למאמץ הנדסי גבוה יותר, לוחות זמנים ארוכים יותר ובזבוז השקעות.

"אגמי נתונים מספקים אחסון ומחושב שחיוניים לאנליטיקה אחודה, אך הם לא נועדו לספק נתונים מוכנים לעסקים בכוחות עצמם", אמר אנדרו מילרוי (Andrew Milroy), אנליסט ראשי ב-Veqtor8 והמחבר הראשי של מחקר זה. "הניתוח שלנו מראה שללא פלטפורמת ניהול נתונים לוגית כמו Denodo, ארגונים חווים באופן עקבי עיכובים בפרויקטים, עלויות גבוהות יותר והזדמנויות שהוחמצו - במיוחד בבינה מלאכותית וקבלת החלטות בזמן אמת. Denodo יכולה לסגור את הפער הזה ולאפשר לארגונים לשחרר את מלוא הערך של ההשקעות שלהם באגם הנתונים".

הדו"ח מדגיש כי Denodo מאפשרת לארגונים לאחד את הממשל, לפשט את הנדסת הנתונים ולספק נתונים מוכנים לבינה מלאכותית ומוכנים לעסקים על פני ממגורות - ללא השכפול היקר ועיכובי התשתית הקשורים לגישות מסורתיות. לקוחות דיווחו בעקביות כי יוזמות שארכו חודשים ללא Denodo יכולות להימסר תוך ימים עם Denodo.

"ברור שארגונים מפסידים כסף כשהם מסתמכים אך ורק על אגמי נתונים, במקום לתמוך בבתי האגם שלהם בניהול נתונים לוגי. מעבר לכסף, זה גם המאמץ הכרוך בהסתמכות על אגם בלבד, שיכול לעכב את אספקת הנתונים למשתמשים עסקיים, ובסופו של דבר להסתכן בארגון שהופך לפחות תחרותי", אמר ראווי שנקר (Ravi Shankar), סגן נשיא בכיר (SVP) ומנהל שיווק ראשי (CMO) ב-Denodo. "תוצאות המחקר של Veqtor8 ברורות - השימוש ב-Denodo לצד אגם נתונים מספק יתרונות פיננסיים מוחשיים שמומשו על ידי לקוחות Denodo, ולקוחות שאינם Denodo יכולים להעיד על העלות והמאמץ של הסתמכות אך ורק על אגם נתונים ליכולות שוות ערך".

ראש טכנולוגיה בבנק גלובלי, שהשתתף במחקר זה, אמר: "כעת אנו יכולים להזין את מודלי ההונאה שלנו בנתוני עסקאות בזמן אמת במערכות המשתמשות ב-Denodo. זה מקצר את הפריסה בחודשים".

Veqtor8 פרסמה את תוצאות המחקר הזה במסמך שכותרתו The ROI of Using the Denodo Platform לצד Modern Data Lakehouse, ועותק חינם זמין באתר Denodo.

אודות Denodo

Denodo היא חברה מובילה בתחום של ניהול נתונים. פלטפורמת Denodo עטורת הפרסים היא הפלטפורמה המובילה לניהול נתונים לוגיים המספקת נתונים בשפה עסקית, במהירות של העסק, עבור כל היוזמות הקשורות לנתונים ברחבי הארגון, כולל בינה מלאכותית ושירות עצמי. לקוחותיה של Denodo בכל התעשיות ברחבי העולם סיפקו נתונים אמינים, מוכנים לשימוש בבינה מלאכותית ובעסקים, בשליש מהזמן ועם ביצועים טובים עד פי עשרה בהשוואה לפלטפורמות נתונים מרכזיות אחרות בלבד. לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר denodo.com.

למידע נוסף – מדיה

pr@denodo.com