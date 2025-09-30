Pengguna Denodo Meraih ROI 345%, Cerapan 3–4 Kali Lebih Pantas dan Manfaat Lain Bersama Data Lakehouse

PALO ALTO, California, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, peneraju dalam pengurusan data, mengumumkan penerbitan satu kajian baharu yang dijalankan oleh firma penganalisis bebas, Veqtor8. Kajian tersebut membandingkan pulangan pelaburan (ROI) apabila menggunakan Denodo Platform bersama data lakehouse, seperti yang disediakan oleh Snowflake dan Databricks, berbanding bergantung sepenuhnya pada lakehouse sahaja. Hasil kajian menunjukkan bahawa organisasi berisiko kehilangan jutaan dolar — serta mengalami kelewatan berbulan-bulan dalam inisiatif AI dan analitik — jika mereka tidak memperkukuh pelaburan lakehouse mereka dengan platform pengurusan data logik.

Veqtor8 memperoleh hasil kajian ini melalui gabungan penyelidikan berstruktur dan temu bual mendalam bersama syarikat besar yang menggunakan platform data lakehouse terkemuka — sama ada dengan atau tanpa Denodo. Kajian ini menilai secara kuantitatif kesan teknikal, operasi dan kewangan daripada penggunaan Denodo dalam konfigurasi tersebut. Kajian tersebut mendapati bahawa organisasi yang menggunakan Denodo bersama platform data lakehouse moden telah mencapai:

Pulangan pelaburan (ROI) sebanyak 345% dalam tempoh tiga tahun. Angka ini diperoleh daripada input berstruktur hasil temu bual dengan pihak berkepentingan dan penanda aras industri.

Pengelakan kos bernilai $3.6 juta. Bagi organisasi yang hanya menggunakan data lakehouse, kos ini lazimnya dibelanjakan untuk menangani kerumitan kejuruteraan dan pembangunan infrastruktur.

Pulangan modal dalam hanya 6.5 bulan. Ini merupakan penunjuk prestasi utama yang diukur secara langsung daripada organisasi yang terlibat.

3–4 kali ganda lebih pantas memperoleh cerapan, hasil daripada capaian data maya dan lapisan abstraksi semantik.

Sebaliknya, perusahaan yang cuba mencapai hasil sama tanpa Denodo terpaksa membina saluran data tersuai yang mahal, integrasi titik-ke-titik, dan menggunakan alat tadbir urus data bertindih — sekali gus meningkatkan beban kerja kejuruteraan, memanjangkan garis masa projek dan menyebabkan pembaziran pelaburan.

“Lakehouse menyediakan storan dan keupayaan pemprosesan yang penting untuk analitik bersepadu, tetapi ia tidak direka untuk menyampaikan data yang sedia digunakan oleh perniagaan secara bersendirian,” kata Andrew Milroy, ketua penganalisis di Veqtor8 dan penulis utama kajian ini. “Analisis kami menunjukkan bahawa tanpa platform pengurusan data logik seperti Denodo, perusahaan secara konsisten mengalami kelewatan projek, kos lebih tinggi dan peluang yang terlepas — terutamanya dalam bidang AI dan pembuatan keputusan masa nyata. Denodo mampu menutup jurang ini dan membolehkan organisasi memaksimumkan nilai pelaburan lakehouse mereka.”

Laporan ini menekankan bahawa Denodo membolehkan perusahaan menyatukan tadbir urus data, memudahkan kejuruteraan data dan menyampaikan data yang bersedia untuk AI dan perniagaan merentasi silo — tanpa replikasi yang mahal dan kelewatan infrastruktur yang sering dikaitkan dengan pendekatan tradisional. Pelanggan secara konsisten melaporkan bahawa inisiatif yang sebelum ini mengambil masa berbulan-bulan tanpa Denodo kini boleh disiapkan dalam beberapa hari dengan Denodo.

“Jelas bahawa organisasi mengalami kerugian apabila hanya bergantung kepada data lakehouse tanpa disokong oleh pengurusan data logikal. “Selain daripada aspek kewangan, usaha yang diperlukan apabila hanya bergantung kepada lakehouse juga boleh melambatkan penghantaran data kepada pengguna perniagaan, sekali gus meletakkan organisasi dalam risiko menjadi kurang berdaya saing,” kata Ravi Shankar, Naib Presiden Kanan (SVP) dan Ketua Pegawai Pemasaran (CMO) di Denodo. “Hasil kajian oleh Veqtor8 adalah jelas - penggunaan Denodo bersama data lakehouse memberikan manfaat kewangan yang nyata, seperti yang telah dinikmati oleh pelanggan Denodo. Malah, pelanggan bukan Denodo turut mengakui kos dan usaha yang terpaksa ditanggung apabila hanya bergantung kepada lakehouse untuk mencapai keupayaan setara.”

Seorang ketua teknologi bagi sebuah bank global yang turut serta dalam kajian ini berkata, “Kami kini boleh menyuap model pengesanan penipuan kami dengan data transaksi masa nyata merentasi sistem menggunakan Denodo. Ini mempercepatkan pelaksanaan selama berbulan-bulan.”

Veqtor8 telah menerbitkan hasil kajian ini dalam sebuah kertas putih bertajuk The ROI of Using the Denodo Platform alongside the Modern Data Lakehouse dan salinan percuma boleh didapati di laman web Denodo.

