

Tonner Drones lance son nouveau site web

Paris, le 30 septembre 2025, 08h00 – La société Tonner Drones est heureuse d'annoncer le lancement de son nouveau site web.

Tonner Drones a évolué constamment ces dernières années. Il était donc temps de moderniser sa présence en ligne et de proposer un site web clair et convivial, axé sur la satisfaction client. Le nouveau site web de Tonner Drones offre une plateforme moderne et intuitive. Nous invitons nos actionnaires, nos clients potentiels et nos investisseurs à le consulter à l'adresse www.tonnerdrones.com. Ce nouveau site offre une vue d'ensemble plus claire des activités et des atouts de Tonner Drones.

Il met en avant les caractéristiques uniques de nos solutions, notamment Countbot et Inhibitor. Les clients potentiels peuvent ainsi découvrir plus facilement les avantages et les applications de nos produits, ce qui facilite grandement l'acte d'achat. Grâce à une navigation simplifiée et des appels à l'action clairs, les visiteurs peuvent nous contacter, demander un devis ou obtenir plus d'informations directement.

Tonner Drones détient des participations importantes dans des entreprises innovantes telles que Diodon, Elistair et Donecle. Le nouveau site met en valeur ces participations et permet aux visiteurs de comprendre la valeur potentielle de ces entreprises pour les actionnaires de Tonner Drones.

Enfin, Tonner Drones a simplifié sa communication avec ses actionnaires. Le nouveau site web fournit des informations actualisées, claires et transparentes sur l'actualité de l'entreprise, ses résultats financiers et ses décisions stratégiques. Les actionnaires peuvent ainsi bénéficier d'une communication claire et d'un accueil digital optimal, en accord avec la culture d'entreprise ouverte de Tonner Drones.

A propos de Tonner Drones : Tonner Drones développe des technologies pour le secteur de la logistique. Tonner Drones détient des participations importantes dans certains fabricants de drones français prometteurs tel que Elistair et Donecle. La stratégie de Tonner Drones consiste à accroître la valeur de ses participations dans ces sociétés par une gestion active des actifs. Des revenus supplémentaires peuvent être générés grâce aux redevances sur les brevets détenus par Tonner Drones. Tonner Drones n’envisage pas de posséder une usine ; cependant, elle est déterminée à conserver la R&D pour ses produits et systèmes en France. Tonner Drones utilise une stratégie active pour gérer sa trésorerie.

Les actions de Tonner Drones sont cotées sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR001400H2X4).

Plus d’informations sur : www.tonnerdrones.com / contact@tonnerdrones.com

