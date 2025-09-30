Ageas rondt de overname van esure af

Ageas kondigde vandaag aan dat alle noodzakelijke goedkeuringen van de toezichthouders voor de overname van esure zijn verkregen en dat de transactie is afgerond.

De afronding van de overname van esure is een belangrijke mijlpaal voor de Groep. Ageas vestigt zich hiermee als een van de top drie verzekeraars voor particulieren in het VK. Deze transactie zorgt voor een gebalanceerd en gediversifieerd distributienetwerk via directe verkoop, prijsvergelijkingswebsites, makelaars en partnerschappen, terwijl ook de portfolio aan klantengroepen wordt uitgebreid.

De voorgestelde transactie is volledig in lijn met de strategische prioriteiten van Ageas. Bovendien brengt deze overname schaalvoordelen met zich mee, creëert ze aandeelhouderswaarde door synergiën, vergroot ze de competenties van de Groep op vlak van technologie & data, en verbetert ze de capaciteiten om cash te genereren. De integratie van Ageas UK en esure zal naar verwachting worden voltooid tijdens de Elevate27 strategische cyclus, om na 2027 een groei van de Holding Free Cash Flow-per aandeel van ongeveer 10% te bereiken.

Zoals eerder gecommuniceerd, bedraagt de totale vergoeding voor de overname GBP 1,295 miljard (EUR 1,510 miljard). Inclusief de volledige impact van de overnames van esure en Saga, zou de pro forma Solvency II-ratio van de Groep op een zeer solide 205% uitkomen.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met Belgische roots en 200 jaar kennis en ervaring. We bieden levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag als in de toekomst, en zijn ook actief als herverzekeraar. Ageas, een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. De onderneming exploiteert met succes verzekeringsactiviteiten in België, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerschips met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. Ageas behoort tot de marktleiders in de landen waar het aanwezig is. De Groep telt ongeveer 50.000 medewerkers en genereerde een premie-inkomen van EUR 18,5 miljard in 2024.

Bijlage