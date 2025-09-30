Contact presse Capgemini

Capgemini devient partenaire officiel de Six Nations Rugby pour enrichir l’expérience des fans grâce aux données et à la technologie

Le nouveau partenariat de cinq ans couvre les Tournois des Six Nations masculin et féminin, ainsi que les Quilter Nations Series et les Summer Nations Series.

Paris, le 30 septembre 2025 – Capgemini annonce aujourd’hui devenir partenaire officiel de la transformation digitale de Six Nations Rugby, couvrant les compétitions masculines et féminines jusqu’en 2029. Ce partenariat de cinq ans marque une nouvelle étape dans la longue histoire de Capgemini avec le rugby, confirmant ainsi son engagement à enrichir et renforcer l’expérience des fans grâce à des technologies de pointe, des analyses basées sur les données et une innovation centrée sur les fans.

Dans le cadre de cette nouvelle collaboration à long terme, Capgemini devient le partenaire officiel de la transformation digitale de Six Nations Rugby, couvrant les tournois masculins et féminins des Six Nations chaque année, ainsi que les Autumn Nations Series, qui débuteront le 1er novembre, et les Summer Nations Series.

En 2025, le Tournoi des Six Nations masculin a été suivi par près de 130 millions de fans à travers le monde, soit une hausse de 6 % par rapport à l’édition précédente1. En 2026, le Tournoi débutera en février avec une première rencontre qui se tiendra exceptionnellement en soirée un jeudi et qui donnera le coup d’envoi aux cinq journées de compétition immanquables de cet événement qui figure parmi les rendez-vous sportifs les plus appréciés et respectés au niveau mondial. L’édition à venir du Tournoi des Six Nations féminin sera le prochain temps fort international du rugby féminin, succédant à une Coupe du Monde de rugby féminine particulièrement captivante cette année. Grâce à ce nouveau partenariat, Capgemini et Six Nations Rugby joueront un rôle central dans la réalisation des ambitions en termes d’engagement des fans et de croissance de l’audience du rugby.

Au cours des cinq prochaines années, Capgemini exploitera des innovations basées sur l’intelligence artificielle et l’IA générative pour offrir des analyses de match plus approfondies, permettant aux spectateurs de mieux comprendre les moments clés grâce à une intégration enrichie des données de match, contribuant ainsi à faire grandir la communauté de fans et leur amour du jeu.

« Chez Capgemini, nous sommes fiers de nous associer à Six Nations Rugby car cette collaboration reflète nos valeurs communes ainsi que l’histoire de notre Groupe. Le rugby occupe en effet une place particulière chez Capgemini, profondément ancrée dans l’héritage de notre fondateur, Serge Kampf, et inscrite dans l’ADN du Groupe depuis sa création, déclare Aiman Ezzat, Directeur général de Capgemini. Les Tournois des Six Nations figurant parmi les compétitions de rugby les plus populaires dans certains de nos principaux marchés. Nous sommes ravis de mettre l’expertise de Capgemini en matière de technologie, de données et d’intelligence artificielle au service de l’amélioration de l’expérience de visionnage des fans de rugby. »

Tom Harrison, directeur général de Six Nations Rugby, ajoute : « Inspirer et engager les fans de rugby est au cœur de la mission de Six Nations Rugby. Dans un contexte où l’attention du public est de plus en plus sollicitée, tous les secteurs du sport et du divertissement doivent innover pour capter et fidéliser une audience mondiale. Capgemini se positionne en tête de file des avancées en matière d’intelligence artificielle, de technologies numériques de pointe et d’usages innovants des données pour enrichir l’expérience des fans de rugby à travers le monde. Notre nouveau partenariat jouera un rôle essentiel dans l’amélioration de la façon dont nous présenterons le rugby à ces fans, et nous sommes tous très enthousiastes à l’idée de collaborer pour faire évoluer l’expérience des fans et continuer à faire des Tournois et des autres compétitions des Six Nations une référence du rugby mondial. »

Ce partenariat vient enrichir le portefeuille de partenariats sportifs de Capgemini, qui vise à mettre au service des plus grands événements mondiaux l’ensemble des expertises du Groupe, en alliant données, innovation technologique et esprit d’équipe. En tant qu’entreprise mondiale présente dans 50 pays, Capgemini est bien implanté et opère dans plusieurs régions où le rugby est particulièrement populaire, notamment en France, au Royaume-Uni et en Irlande.

Transformer le sport grâce à la technologie et à l’innovation

Ce nouveau partenariat s’inscrit dans la continuité de l’engagement de Capgemini à enrichir l’expérience des fans et la performance sportive grâce à son portefeuille de partenariats dans le domaine du sport :

En tant que Partenaire Mondial de la Ryder Cup 2025 à Farmingdale, NY, Capgemini a développé Outcome IQ qui propose des probabilités dynamiques et des enseignements de matchs fondés sur l’IA. En proposant des enseignements dynamiques et contextuels, Outcome IQ transforme la manière dont les fans vivent la compétition par équipes la plus emblématique du golf à la télévision, sur le digital et les réseaux sociaux.

En juin 2025, Capgemini a annoncé devenir partenaire officiel du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift jusqu’en 2029. L’ambition est d’exploiter ensemble la technologie, l’innovation et l’intelligence artificielle pour développer la communauté cycliste, engager les fans à travers le monde et promouvoir le cyclisme au quotidien.

A l’occasion de la 37e édition de la Coupe de l’America en 2024, Capgemini et America’s Cup Media ont dévoilé la technologie révolutionnaire WindSight IQ™ qui rend le vent visible. Grâce à une combinaison de technologie, d’ingénierie, de données et de design, Capgemini a développé un système de capteurs basé sur le LiDAR pour rendre les courses plus accessibles et captivantes pour les spectateurs. Cette solution a réuni les mondes physiques et digitaux pour aider les spectateurs à visualiser le vent et modéliser les résultats potentiels des courses, enrichissant ainsi l’expérience des fans.

Dans le cadre de son partenariat pluriannuel avec Peugeot Sport, Capgemini met à la disposition des équipes de Peugeot Sport son expertise en matière d’analyse de données et d’intelligence artificielle. Capgemini met à disposition de l’équipe du programme Peugeot 9X8 engagée dans le Championnat du Monde d’Endurance (FIA WEC) des outils numériques avancés et des solutions d’analyse de données afin d’optimiser les performances de l’équipe et de l’Hypercar Peugeot 9X8.

