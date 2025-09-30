Nanterre, le 30 septembre 2025

VINCI remporte un contrat de conception-construction de route

en Nouvelle-Zélande

Conception-construction d’un tronçon structurant du corridor autoroutier du nord de Wellington

Un contrat d’environ 120 millions d’euros (237 millions de dollars néo-zélandais)

Dans le cadre d’un groupement aux côtés de Fulton Hogan, WSP et Aurecon, HEB Construction, filiale de VINCI Construction en Nouvelle-Zélande, s’est vu attribuer par l’agence nationale NZ Transport Agency Waka Kotahi la réalisation d’un tronçon de 12 kilomètres d’une nouvelle autoroute à quatre voies (State Highway 1).

Dénommé Ō2NL et s’inscrivant dans le programme Wellington Northern Corridor, ce tronçon reliera les villes d’Ōtaki et de Levin sur l’île du Nord. Il permettra une réduction des temps de trajet et détournera le trafic poids lourds des centres urbains, tout en offrant une voie partagée pour les piétons et cyclistes.

Les travaux, d’une valeur d’environ 120 millions d’euros (237 millions de dollars néo-zélandais) en quote-part VINCI, débuteront au dernier trimestre 2025 et se termineront fin 2029.

Ils comprennent le terrassement de 1,8 million de m³ et la construction de 37 ouvrages hydrauliques. Il s’y ajoute la réalisation de cinq ouvrages de franchissement ainsi qu’un pont de 200 mètres de long au-dessus de la rivière Ōhau. Pour ce dernier ouvrage, les poutres en béton précontraint Super-Hi - produit développé par HEB Construction et conçu pour les grandes portées – seront utilisées.

