„INVL Private Equity Fund II“ pasirašė sutartį dėl 75 proc. didžiausios Estijoje atliekų tvarkymo grupės „Eesti Keskkonnateenused” akcijų įsigijimo

Didžiausias Baltijos šalyse privataus kapitalo fondas „INVL Private Equity Fund II“, priklausantis „Invalda INVL“ grupei, pasirašė sutartį dėl 75 proc. didžiausios Estijoje atliekų tvarkymo grupės „Eesti Keskkonnateenused” (EKT) akcijų įsigijimo.
Sandorį tikimasi užbaigti iki 2025 metų pabaigos, gavus Estijos konkurencijos tarybos leidimą ir atlikus kitus sutartyje numatytus veiksmus. Dabartiniai EKT akcininkai (vadovybė) išlaikys 25 proc. akcijų.
EKT grupė teikia platų atliekų ir miestų tvarkymo paslaugų spektrą, įskaitant komunalinių atliekų, antrinių žaliavų, statybinių atliekų, pavojingų atliekų, bioatliekų surinkimą ir tvarkymą, gatvių valymą. Grupės konsoliduotos pajamos 2024 metais siekė apie 77 mln. eurų, joje dirbo apie 800 darbuotojų.
„Didžiausiam Baltijos šalyse privataus kapitalo fondui tapus akcininku atsiveria daugiau galimybių sėkmingai įgyvendinti grupės plėtros strategiją. Šiuo metu grupė vysto svarbų pavojingų atliekų deginimo projektą, kuris padidins turimus pajėgumus nuo 2 tūkst. tonų iki 15 tūkst. tonų per metus. Taip pat matome potencialių galimybių plėsti rūšiavimo ir perdirbimo pajėgumus, siekiant dar svariau prisidėti prie Estijos žiedinės ekonomikos tikslų“, – teigia EKT vadovas Argo Luude.
„INVL Private Equity Fund II“ partneris Vytautas Plunksnis sako: „Turime reikšmingos patirties atliekų tvarkymo versle ir stiprinant bendrovių lyderystę. Tikime, kad kartu su esama EKT vadovų komanda pavyks bendrovę kilstelti į naują lygį.“
„Šiuo sandoriu tęsiame vieną iš pagrindinių fondo investavimo temų – investuoti į pirmaujančias Baltijos regiono įmones, turinčias tolimesnį augimo potencialą. Tai taps pirmąja privataus kapitalo fondo investicija Estijoje. Tikime investicijų į žiedinę ekonomiką ir jos vystymą svarba viso Baltijos regiono tvariam augimui“, – teigia „INVL Private Equity Fund II“ ir INVL Baltic Sea Growth Fund“ vadovaujanti partnerė Deimantė Korsakaitė.
Pirkėją konsultavo EY (pardavėjo finansinio patikimumo patikrinimas), EY-Parthenon (komercinio patikimumo vertinimas), taip pat „Sorainen“ (teisinis patarėjas) ir „Nomine Consult” (aplinkosaugos patikrinimas), o pardavėjų teisiniu patarėju buvo „Eversheds Sutherland“.
„INVL Private Equity Fund II“ pirmtakas, 2019 metais įkurtas privataus kapitalo fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“, dabartiniame devynių įmonių portfelyje valdo didžiausią aplinkos tvarkymo įmonių grupę Baltijos šalyse „Eco Baltia“.
„INVL Private Equity Fund II“ siekia pasinaudoti patraukliomis investavimo galimybėmis Baltijos šalyse, Lenkijoje, Rumunijoje ir platesniame ES regione. Fondo strategija – investuoti 10-60 mln. eurų į visuose sektoriuose veikiančias įmones, turinčias potencialą tapti regiono lyderėmis atitinkamuose veiklos sektoriuose, daugiausia dėmesio skiriant daugumos ar reikšmingos mažumos akcijų paketų įsigijimui. Aktyviai valdydamas investicijas, fondas siekia skatinti ilgalaikės vertės kūrimą.
Apie „INVL Private Equity Fund II“
2025 m. vasario mėn. pirmojo platinimo pabaigą, pasiekus 305 mln. eurų dydį, paskelbęs „INVL Private Equity Fund II“ yra didžiausias privataus kapitalo fondas Baltijos šalyse. Jis siekia sukurti diversifikuotą portfelį, įsigydamas daugumos arba reikšmingos mažumos akcijų paketus investuodamas 10-60 mln. eurų į sparčiai augančias įmones. Fondas orientuojasi į verslus, turinčius stiprų potencialą augti ir konkuruoti didėjančios pasaulinės konkurencijos sąlygomis, siekdamas investicinių galimybių Baltijos šalyse, Lenkijoje, Rumunijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse.
Fondą valdo „INVL Asset Management“, pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse, kuri yra „Invalda INVL” grupės, veikiančios daugiau kaip 30 metų, dalis. Grupės valdomas arba prižiūrimas 2 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Grupės veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus.
