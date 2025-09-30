Vastuullisuus painaa entistä enemmän asumisvalinnoissa, osoittaa SATOn teettämä tutkimus

SATO Oyj, Lehdistötiedote 30.9.2025 klo 10.00

Vastuullisuuden merkitys on vahvistunut asumista koskevissa päätöksissä muutamassa vuodessa, ilmenee SATOn teettämästä Vastuullisuus vuokra-asumisessa 2025 -tutkimuksesta. Noin 60 prosenttia vastaajista pitää vastuullisuutta niin tärkeänä asiana, että se vaikuttaa omiin valintoihin sen suhteen, mihin asuntotyyppiin muuttaisi ja minkä asumismuodon valitsisi.

”Tämä on erittäin mielenkiintoinen tulos ja olemme iloisia siitä, että vastuullisuus ohjaa entistäkin enemmän suomalaisten asumisen valintoja. Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että muutto SATOkotiin olisi mahdollisimman houkuttelevaa – myös vastuullisuuden näkökulmasta. Oman vastuullisuustyömme lisäksi kannustamme asukkaitamme kestäviin arjen valintoihin”, kertoo SATOn asuntoliiketoiminnan johtaja Elina Vaurasalo.

Kerrostaloasuminen hyvien kulkuyhteyksien varrella lähellä palveluita on jo lähtökohtaisesti vastuullisin asumisen muoto. Kiinteistön omistajan valinnoilla on kuitenkin iso vaikutus asumisen aikaiseen hiilijalanjälkeen. SATO kehittää jatkuvasti omia kiinteistöjään investoimalla päästöttömään energiaan ja parantamalla kotitalojensa energiatehokkuutta. Vuoden loppuun mennessä jo kolmannes SATO 27 000 vuokrakodista sijaitsee kiinteistöissä, joissa on aurinkopaneelit katolla tai hyödynnetään paikallisesti tuotettua maalämpöä energianlähteenä.

SATOn teettämän tutkimuksen mukaan yli puolet vastaajista on tehnyt ainakin joitain muutoksia energiankulutukseensa viimeisen vuoden aikana. Useimmiten ne ovat arjen pieniä tekoja: saunomisajan lyhentämistä tai turhien valojen sammuttelua. Myös sähkösopimusten kilpailuttaminen on yleistynyt. Valtaosa vastaajista haluaa vähentää sähkön- ja vedenkulutustaan, joskin sähkönkulutuksen vähentäminen houkuttelee enemmän kuin lyhyemmät suihkut ja muu veden käytön vähentäminen.

SATO on tehnyt vedenkulutuksen seurannasta helppoa: Noin 8 000 SATOkotiin on asennettu huoneistokohtaiset vesimittarit. Niiden avulla SATOn asukkaiden on mahdollista seurata omaa kulutustaan reaaliajassa ja vaikuttaa konkreettisesti vesilaskun määrään. Motivan tutkimuksen mukaan sillä voi olla jopa 8 % vuosittainen vaikutus vedenkulutukseen.

Melkein kaikki tutkimukseen vastanneet kertoivat kierrättävänsä. Yli puolet vastaajista kierrättää kaikkia jätetyyppejä. Vähiten vastaajat kierrättävät biojätettä, mutta myös sen osuus oli 73 prosenttia. Kattavien kierrätysmahdollisuuksien tarjoaminen nousi tutkimuksessa yhdeksi merkittävimmistä vastuullisen vuokranantajan merkeistä. Lisäksi energiatehokkuus, asunnon kunnossapito, luotettavuus ja turvallisuus sekä yleisesti ottaen asukkaan hyvinvoinnista huolehtiminen listattiin vastuullisen vuokranantajan ominaisuuksiksi.

Tutkimukseen vastanneet toivovat, että vuokranantaja huolehtii kestävyydestä omassa toiminnassaan ja kannustaa ja opastaa asukkaitaan vastuullisen arjen valinnoissa. Opastusta toivotaan eritoten kierrätykseen liittyen (54%). Myös opastus veden- ja sähkönkulutukseen sekä naapureiden kunnioittamiseen ovat toivottuja.

SATOn ’Vastuullisuus vuokra-asumisessa 2025’-tutkimus toteutettiin online-haastatteluina huhtikuussa 2025. Kyselyyn vastasi 1004 18–74-vuotiasta ihmistä. Joukossa oli niin omistus- kuin vuokra-asujia. Tutkimus kohdennettiin Uudellemaalle sekä Tampereen ja Turun kaupunkiseuduille. SATO teetti kyselyn edellisen kerran vuonna 2022. Kyselyn toteutti Nepa Insight Oy.

Mediatiedustelut:

Terhi Jokinen, viestinnän senior-asiantuntija, p. 020 134 4307, etunimi.sukunimi@sato.fi



SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 27 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa.

SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla. Vuonna 2025 SATO täyttää 85 vuotta. www.sato.fi