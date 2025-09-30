Un nuevo comienzo: VOOPOO presenta la renovación de su marca en InterTabac 2025 y anuncia la celebración de su 8.º aniversario

SHENZHEN, China, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Del 18 al 20 de septiembre, VOOPOO realizó una aparición de gran impacto en la reconocida feria del sector InterTabac 2025, donde presentó de manera oficial la renovación completa de su marca. El evento representó un hito definitivo que marcó el inicio de un nuevo capítulo centrado en la innovación dinámica y el fortalecimiento del compromiso de la comunidad mundial.

El renovado espacio de la exposición atrae la atención mundial

El stand de nuevo diseño se convirtió en un centro dinámico que atrajo a los visitantes con su estética moderna y sus funciones interactivas. El espacio renovado representó perfectamente la identidad de marca en plena evolución de VOOPOO y creó experiencias memorables tanto para los socios internacionales como para los entusiastas.

VOOPOO presenta la renovación de la marca en InterTabac 2025

VOOPOO mostró su cartera de productos completa de los productos y destacó los avances significativos en la tecnología del vapeo y el diseño centrado en el usuario. En la exposición presentó sus nuevos y aclamados productos, como los potentes DRAG S3 y DRAG X3 Pod Mods, que ofrecen una experiencia prémium para disfrutar de nubes de vapor, junto con innovadores dispositivos de las series ARGUS y VINCI.

Los comentarios recibidos sobre el evento fueron extremadamente positivos: «El nuevo diseño del stand es increíblemente llamativo, muy moderno y vanguardista». «Acabo de probar la serie DRAG: el sabor es excepcional y la calada es muy suave».

Un nuevo y ambicioso capítulo: la importancia de la renovación de la marca VOOPOO

El punto álgido de la exposición fue la presentación oficial de la renovación de la marca, que coincidía con su octavo aniversario. Esta evolución estratégica introduce una identidad visual dinámica, que destaca por un color amarillo nuevo y enérgico que refleja la dedicación inquebrantable de VOOPOO a la pasión, la vitalidad y la innovación revolucionaria. El símbolo icónico del infinito se mantiene, pues representa la búsqueda incansable de innovación de VOOPOO y su compromiso para ofrecer experiencias de usuario personalizadas.

VOOPOO presenta la renovación de la marca en InterTabac 2025

Esta renovación viene acompañada de una nueva caja y la actualización de la página web oficial. Aunque la exposición ha terminado, la celebración tan solo acaba de empezar. VOOPOO invita a su comunidad mundial a unirse a la campaña «Nuevo VOOPOO, nuevo comienzo» en su página web oficial. Esta iniciativa incluye actividades y regalos de aniversario exclusivos, que expresan la gratitud por los ocho años de colaboración y anuncian el inicio de una nueva y emocionante era.

Al mostrar una identidad renovada junto con productos innovadores en InterTabac 2025, VOOPOO ha hecho una declaración importante sobre la dirección que tomará en el futuro. La empresa se compromete a crear experiencias inteligentes y personalizadas para los usuarios a nivel mundial, con lo que encarna verdaderamente el espíritu de su símbolo del infinito.

Advertencia: este producto puede utilizarse con productos e-líquidos que contengan nicotina, que es una sustancia altamente adictiva.

Empresa: Shenzhen VOOPOO Technology Co.,Ltd

Persona de contacto: Victor Liu

Correo electrónico: victor@voopootech.com

Sitio web: www.voopoo.com

Teléfono: 18501548754

Ciudad: Shenzhen

Las fotos que acompañan a este anuncio están disponibles en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/35ddc512-e28c-4e88-b7ba-838241c8ed81

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2be26f16-1629-4f2e-9ab6-b9b9b300588b

