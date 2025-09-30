Een nieuw begin: VOOPOO onthult merk-rebranding op InterTabac 2025 en viert 8-jarig jubileum

SHENZHEN, China, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Van 18 tot 20 September presenteerde VOOPOO zich op indrukwekkende wijze op de prestigieuze vakbeurs InterTabac 2025, waar het bedrijf zijn grootse merk-rebranding lanceerde. Dit evenement vormde een duidelijk keerpunt en markeerde het begin van een nieuw hoofdstuk, gericht op dynamische innovatie en versterkte wereldwijde betrokkenheid van de community.

Gerevitaliseerde tentoonstellingsruimte trekt wereldwijde aandacht

De nieuw ontworpen stand werd een bruisend middelpunt dat bezoekers aantrok met zijn moderne uitstraling en interactieve elementen. De vernieuwde ruimte vertegenwoordigde perfect de geëvolueerde merkidentiteit van VOOPOO en creëerde onvergetelijke ervaringen voor zowel internationale partners als liefhebbers.

VOOPOO onthult merk-rebranding op InterTabac 2025

VOOPOO presenteerde zijn volledige portfolio, met nadruk op belangrijke vooruitgangen op het gebied van vapetechnologie en gebruiksvriendelijk ontwerp. Op de beurs werden de veelgeprezen nieuwe releases getoond, waaronder de krachtige DRAG S3- en DRAG X3 Pod Mods, die een premium cloud-chasing ervaring bieden, evenals innovatieve toevoegingen aan de ARGUS- en VINCI-serie.

De feedback op het evenement was uitermate positief: "Het nieuwe design van de stand is bijzonder opvallend — zo modern en technologisch vooruitstrevend." "Ik heb net de DRAG-serie geprobeerd; de smaak is geweldig en het inhaleren gaat bijzonder soepel."

Een gedurfd nieuw hoofdstuk: de betekenis van de merk-rebranding van VOOPOO

Het hoogtepunt van de beurs was de officiële lancering van de merk-rebranding van VOOPOO, die samenviel met het 8-jarige jubileum van het merk. Deze strategische ontwikkeling presenteert een dynamische visuele identiteit, met als opvallend kenmerk een nieuwe, energieke gele kleur die VOOPOO's onwrikbare toewijding aan passie, vitaliteit en baanbrekende innovatie weerspiegelt. Het iconische oneindigheidssymbool blijft behouden en staat voor VOOPOO's eindeloze streven naar innovatie en de toewijding om gepersonaliseerde gebruikerservaringen te bieden.

VOOPOO onthult merk-rebranding op InterTabac 2025

Deze vernieuwing wordt aangevuld met nieuwe verpakkingen en een verbeterde officiële website. Hoewel de beurs ten einde is, begint het feest pas net. VOOPOO nodigt zijn wereldwijde community uit om deel te nemen aan de campagne "New VOOPOO, New Beginning" op de vernieuwde website. Dit initiatief omvat exclusieve jubileumgeschenken en activiteiten, waarmee VOOPOO zijn dank uitspreekt voor acht jaar samenwerking en het begin van een spannend nieuw tijdperk inluidt.

Door een vernieuwde identiteit en innovatieve producten te onthullen op InterTabac 2025, heeft VOOPOO een krachtig statement gemaakt over de toekomstige koers van het bedrijf. Het bedrijf blijft zich inzetten voor het creëren van slimme, gepersonaliseerde ervaringen voor gebruikers wereldwijd, en belichaamt daarmee echt de geest van zijn oneindigheidssymbool.

Waarschuwing: dit product kan worden gebruikt met e-liquids die nicotine bevatten, een zeer verslavende stof.

