Nordic Fibreboard AS-i aktsiate avaliku pakkumise tulemused

26. septembril 2025 lõppes Nordic Fibreboard AS-i (registrikood: 11421437, edaspidi Selts) aktsiate täiendav avalik pakkumine.

Avalikult pakuti kuni 4 000 000 aktsiat. Pakkumise käigus märgiti 47 investori poolt kokku 4 196 152 aktsiat 2,098 miljoni euro eest. Seltsi juhatus otsustas välja lastavate aktsiate lõplikuks arvuks 4 000 000 aktsiat. Seega kujunes pakkumise mahuks 2 miljonit eurot.

Pakkumisest saadud tulu kasutab Selts vastavalt teabedokumendis toodule oma bilansi tugevdamiseks, tootmise jätkumiseks vajalike investeeringute tegemiseks ning olemasolevate osapooltelt saadud laenukohustuste tagasimaksmiseks.

Aktsiaid jaotati fikseerimiskuupäeval (15.09.2025) Seltsi aktsiaraamatusse kantud aktsionäridele vastavalt nende märkimiskorraldustele, kuid mitte rohkem kui vastavale aktsionärile kuulus aktsiate märkimise eesõigusi. Nimetatud kogust ületavas osas jaotati aktsiaid märkijate vahel proportsionaalselt märkijatele kuuluvate eesõigustega (kuid mitte rohkem kui vastava isiku poolt märgitud aktsiate arv).

Pakkumise arveldus on plaanitud toimuma 2. oktoobril 2025 või sellele lähedasel kuupäeval. Kõik uued aktsiad on plaanis võtta kauplemisele Nasdaq Tallinn AS börsi Lisanimekirjas. Esimeseks kauplemispäevaks on 15. oktoober 2025 või sellele lähedane kuupäev.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Enel Äkke

Nordic Fibreboard AS-i juhatuse liige

Tel: +372 5552 5550

E-mail: enel.akke@nordicfibreboard.com