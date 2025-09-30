Investeringsforeningen Multi Manager Invest - ophævelse af suspension

I fortsættelse af tidligere meddelelse skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående afdelinger, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.



Ophævelsen gælder nedenstående afdelinger:

Fund Name ISIN Order Book Code Globale Aktier DK0060447274 MMIGA Globale Aktier Akk. DK0060447357 MMIGAA





Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller CRH@nykredit.dk

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted