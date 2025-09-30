MSInsight se joint au projet PREDI-LYNCH, une initiative européenne pour permettre d’identifier plus tôt les porteurs du syndrome de Lynch, l’une des principales prédispositions héréditaires au cancer.

Communiqué de presse

Paris, 29 septembre 2025 – MSInsight, start-up française de médecine de précision en oncologie, annonce sa participation au projet européen PREDI-LYNCH, un consortium coordonné par l’Hôpital Universitaire d’Oslo et financé par la Commision Européenne. Ce programme de six ans a pour ambition de développer des tests de biopsie liquide non invasifs et cliniquement validés pour améliorer la détection précoce des cancers chez les personnes atteintes du syndrome de Lynch (LS), l’un des syndromes de prédisposition au cancer les plus fréquents.

Lancé en mai 2025, le projet compte MSInsight parmi ses partenaires. L’entreprise saisit l’occasion de la Semaine de sensibilisation aux cancers héréditaires pour partager son rôle dans cette initiative, qui souligne l’importance de sensibiliser et d’apporter des solutions aux familles exposées à un risque génétique de cancer.

Le syndrome de Lynch : un besoin médical majeur insuffisamment couvert

Le syndrome de Lynch est causé par des mutations héréditaires dans les gènes de réparation des mésappariements de l’ADN (MMR). Il augmente considérablement le risque de cancer au cours de la vie (Dominguez-Valentin et al., 2019). Les personnes atteintes ont entre 50 et 80 % de risque de développer un cancer colorectal, ainsi qu’un risque accru de cancers de l’endomètre, de l’ovaire, de l’estomac et des voies urinaires. Le syndrome de Lynch est responsable de 2 à 4 % de l’ensemble des cancers colorectaux, proportion qui atteint ≈ 5 % dans les études incluant un dépistage génétique systématique (Abu-Ghazaleh et al., 2022 ; Dinh et al., 2011). L’importance du risque dépend du gène en cause : les mutations de MLH1 et MSH2 sont associées aux risques les plus élevés, tandis que celles de MSH6 et PMS2, bien que plus faibles, restent significatives (Dominguez-Valentin et al., 2019).

Selon des données épidémiologiques, environ 1 personne sur 440 d’ascendance européenne porte une mutation associée au LS, ce qui représente près de 2 millions de porteurs en Europe. Pourtant, seuls ~5 % de ces individus bénéficient d’une surveillance active (estimations PREDI-LYNCH). Cet écart diagnostique met en lumière un défi majeur de santé publique : malgré des risques élevés de survenue d’un cancer, la grande majorité des porteurs restent non diagnostiqués, non suivis et sans prise en charge adaptée.

Améliorer la détection précoce chez les porteurs du LS est donc à la fois une stratégie de prévention et un levier d’amélioration de la survie dans plusieurs types majeurs de cancer.

À propos du projet PREDI-LYNCH

Approuvé par la Commission européenne en mai 2025 et doté d’un budget global de 13,6 M€, PREDI-LYNCH est un projet de six ans (2025–2031) sélectionné dans le cadre de la Mission Cancer du programme Horizon Europe. Coordonné par le Pr. Mev Dominguez de l’Hôpital Universitaire d’Oslo (OUS), ce consortium réunit 28 institutions de premier plan issues de 16 pays européens, avec pour objectif de :

développer des tests de biopsie liquide non invasifs pour détecter les cancers colorectaux, endométriaux et urothéliaux chez les porteurs du LS ;

valider les biomarqueurs dans le cadre d’essais multicentriques, afin d’assurer une robustesse clinique au sein de différents systèmes de santé européens ;

intégrer des analyses basées sur l’intelligence artificielle (IA) pour améliorer la découverte de biomarqueurs, la prédiction et le suivi longitudinal ;

évaluer les aspects socio-économiques et éthiques, afin de garantir que les nouvelles technologies soient accessibles, rentables et centrées sur le patient.

Selon l’OUS, ce projet est motivé par le fait que les méthodes actuelles de dépistage et de surveillance des patients LS (comme la coloscopie régulière) sont invasives, lourdes et suivies de manière inégale. En misant sur des outils non invasifs tels que la biopsie liquide, PREDI-LYNCH vise à améliorer l’adhésion des patients, réduire les retards diagnostiques et, in fine, sauver des vies (OUS Research, 2025).

Le rôle de MSInsight : tirer parti de MSIcare dans PREDI-LYNCH

MSInsight apporte son expertise en diagnostic de l’instabilité des microsatellites (MSI), une caractéristique clé des cancers liés au LS, aux côtés de l’Inserm, Sorbonne Université et l’Hôpital La Pitié-Salpétrière. La solution phare de l’entreprise, MSIcare, combine séquençage nouvelle génération (NGS) et algorithmes d’IA pour améliorer la précision du diagnostic MSI (Ratovomanana et al., 2021).



Bien que la détection de ce biomarqueur MSI soit déjà un élément central pour guider la sélection de traitements en oncologie, en particulier pour déterminer l'éligibilité à l'immunothérapie, les outils de diagnostic actuels restent limités. Des études publiées ont montré que les méthodes traditionnelles peuvent mal classer le statut MSI, ce qui peut avoir des conséquences graves pour les patients (André et al., 2024).

En intégrant MSIcare au projet PREDI-LYNCH, MSInsight soutiendra le développement de la détection de MSI basée sur la biopsie liquide, permettant la prédiction et la surveillance non invasives du cancer chez les porteurs de LS. Ce travail s'appuiera sur la précision éprouvée de la plateforme dans les échantillons de tissus tumoraux et l'étendra aux diagnostics basés sur des matrices liquides (sang, urine).

Un engagement d’actualité dans le cadre de la Semaine de sensibilisation aux cancers héréditaires

L’annonce de MSInsight s’inscrit dans le cadre de la Semaine de sensibilisation aux cancers héréditaires. Cette initiative met en lumière les millions de familles concernées à travers le monde et rappelle que, pour les porteurs du syndrome de Lynch, l’information est souvent la première étape vers des interventions vitales telles que la surveillance, la détection précoce ou encore les traitements préventifs.

Au-delà de ses travaux sur le syndrome de Lynch, MSInsight agit également pour améliorer le diagnostic du syndrome CMMRD (Constitutional Mismatch Repair Deficiency), un syndrome pédiatrique héréditaire ultra-rare avec une incidence estimée à 1 naissance sur 1 000 000. Ceci entraîne un risque élevé de tumeurs multiples et agressives dès l’enfance. Développer des outils de détection plus précoces et plus précis constitue une condition indispensable pour assurer une prise en charge adaptée et offrir de meilleures perspectives à ces jeunes patients.

À propos de MSInsight

Fondée à Paris en 2022, MSInsight est une start-up d'oncologie de précision axée sur l'amélioration des soins contre le cancer grâce à des diagnostics avancés. L'entreprise s'appuie sur deux décennies de recherches académiques menées par l'équipe « Instabilité des microsatellites et cancer » de Sorbonne Université et de l'Inserm, dirigée par le Pr Alex Duval, expert mondial en MSI. La plateforme phare de MSInsight, MSIcare, intègre la bioinformatique, l'intelligence artificielle et le NGS pour fournir une détection précise des MSI/dMMR. Déjà validé cliniquement dans le tissu tumoral, MSIcare est en train d'être étendu à des applications basées sur le sang, permettant des diagnostics non invasifs qui peuvent transformer les soins contre le cancer. L'entreprise a été récompensée comme lauréate de la 25e édition du concours d'innovation i-Lab en France et collabore avec des laboratoires de premier plan en Europe et aux États-Unis pour valider et développer sa technologie. En combinant une science de pointe avec une mission axée sur le patient, MSInsight contribue à redéfinir le diagnostic dans des contextes de cancer sporadique et héréditaire.

* Le projet PREDI-LYNCH a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon Europe de l'Union Européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 101213916.

